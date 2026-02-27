

ジャルジャル

ジャルジャルが、2025年12月3日より放送・開催してきた「Indeed CM オンエアバトル 2026」のチャンピオンに決定した。王者に輝いたジャルジャルが単独出演するCMは、3月2日より全国でオンエアを開始される。

「Indeed CM オンエアバトル」は、複数のお笑い芸人が「仕事さがしはインディード♪」の音楽に合わせて CM内の5秒間で即興ネタを披露し、チャンピオンを競い合うキャンペーンです。2019 年の初開催以降、2021年、2022年と開催を重ねてきた本企画が、今年3年ぶりに復活。通算4回目の開催となった。

チャンピオンはSNS上での一般投票によって決定され、3月2日からの IndeedのTVCM枠を単独ジャックすることができる。第4回目となる今回は、ジャルジャル・金属バット・ロングコートダディ・マユリカ・中川家・ななまがり・オダウエダ・レインボーといった、実力派から注目の若手まで、過去最多の計8組が参戦した。

一般投票は2025年12月3日から2026年2月15日にかけて受け付け、多くの投票の結果、優勝コンビはジャルジャルに決定。 これまでに開催されたすべての大会で優勝を果たし、 前人未到となる4連覇を達成した。チャンピオンに輝いたジャルジャルが出演する未公開ネタ「ホテル」篇2本、 「植物店」篇1本、「洋食店」篇1本の計4本のTVCMを、3月2日より単独でオンエア開始する。

『Indeed CM オンエアバトル 2026』ジャルジャル優勝コメント (一部抜粋)

――4連覇の喜びをお願いします後藤

よっしゃ〜〜〜〜〜！福徳

4連覇できました！後藤

みなさんのおかげです。ありがとうございます！――5秒の即興ネタを作る上でのポイントと強さの秘訣は？後藤

リアルに現場で何本も撮らせてもらうっていう。各シチュエーションごとに5本ぐらい？福徳

5本ずつくらいやらせてもらいましたね。後藤

合計3シチュエーションで15本ぐらいやって、結構多い方なんじゃないですかね？だから数打てば当たる方式で、やらせてもらってます。――3月から放送される未公開ネタの注目ポイント後藤

洋食店のやつはちょっと飛び道具的な感じはあるよね。光るやつね。福徳

ホテルの笑うやつは、やっぱ笑う演技っていうのは、めっちゃ疲れるんですよ。本当にお互い腹筋バキバキでやるんですよね。だから CM をもし透視できる人が見たら、僕らの腹筋はバキバキなんで、そういうところを見てくれると面白いですよね。――Indeed CMオンエアバトルはジャルジャルさんにとってどんな大会か福徳

正直僕らのコント自体が、本当に5秒でできるのを無理やり5分とか10分とかにしてるスタイルでやらしてもらってるんで。後藤

全然苦手ではないんですよね、5秒っていうのは。得意分野ではありますね。だから僕らみたいなタイプの芸人が本当に向いている大会だと思います。福徳

やっぱりね、あそこに5秒の世界があるんですよね。僕らの5秒の間には、その前後にも世界があるんです。皆さん（他の芸人のネタ）の5秒には、 「はい、カット、オッケー」という、ここで終わりなんだなっていう、その世界はここまでなんだなっていうのがちょっとどうしても伝わってしまう。その点僕らは、“一生の中での偶然の5秒”を切り取っただけ。その世界観がもう見えてます。後藤

何を長々偉そうに喋ってんねん（笑）うっすい分析で長々偉そうに。――過去4回出場している中で、パワーアップしていると思うか後藤

パワーアップしているという感じではないです。同じことを続けている感じです。この大会は是非続けていただきたいですね。得意分野なんで。福徳

そうですね。殿堂入りとかは本当にやめて欲しいですね。いつでも戦い続けたいです。――Indeedに1つだけワガママを言えるとしたら？後藤

全ての広告枠を買い取って、全てのCMを我々の Indeed（5秒ネタ）にしていただきたいですね。真のジャック！――次回大会(開催未定)への意気込み福徳

もう準備は始まっていますよ。後藤

終わった時から始まりますからね。どんなシチュエーションでもどんとこい！