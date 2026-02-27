俺流総本家から、アメリカンモチーフを採用した名入れ対応コーチジャケットが2026年2月27日（金）に発売されます！

全12種のデザインに名前と日付を組み合わせられる仕様で、1着で“自分のデザイン”を作れるのが今回の軸です。

イベントやフェス、スポーツ観戦でも映えるビジュアルなので、春のアウターを探すタイミングで注目したい新作です。

俺流総本家「名入れ対応コーチジャケット アメリカンデザイン全12種」

発売日：2026年2月27日（金）価格：7,500〜7,800円（税込）販売チャネル：俺流総本家公式オンラインショップ／楽天市場店デザイン数：全12種カラー展開：10色

俺流総本家は、名入れ商品や語録Tシャツを中心に展開するネット通販ブランドです。

同ブランドを展開する株式会社太陽は、衣類や雑貨のプリント製造と販売を軸に運営しています。

今回の新作は、アメリカンカルチャーを感じる図案とカスタマイズ性を組み合わせたコーチジャケットとして企画されています。

全12種アメリカンデザインと名入れ仕様

デザイン数：全12種カスタム箇所：A（名入れ）／B（年号）／C（日付）主なモチーフ：バイク／エンジン／ピストン／スカル

白線主体のモチーフに赤い文字枠を重ねる構成で、視認性を確保しながら無骨な雰囲気を出せるデザインです。

同シリーズは名前・年号・日付を入れられるため、記念日やチーム名を組み合わせた1着としても組みやすくなっています。

90年代テイストのボディと立体シルエット

ボディタイプ：アメリカンナイロンコーチジャケット用途：イベント／フェス／スポーツ観戦／チームウェア裾仕様：台襟仕様

深みのあるボルドー生地は、光の当たり方でナイロン特有の軽い光沢が出るため、カジュアルでも存在感を作りやすい見え方です。

台襟仕様の設計により、着用時の裾ラインが整いやすく、前開きで羽織ってもシルエットが崩れにくい構成になっています。

金属ドットボタンで仕上げるアメリカンディテール

ボタン仕様：金属製ドットボタン（アメリカンタイプ）前立て仕様：スナップ開閉

前立ての金属ドットボタンは、見た目のアクセントになるだけでなく、開閉動作を素早く行いやすい構造です。

フロントを開けた際に裏地と縫製ラインが見える設計で、ディテール重視のコーチジャケットらしい表情が出ます。

ポケット・袖シャーリング・ドローコードの実用設計

ポケット仕様：片玉縁ポケット袖口仕様：シャーリングゴム裾仕様：調節可能ドローコード

片玉縁ポケットは手を入れやすく、街歩きや観戦時に小物の出し入れをしやすい実用的な仕様です。

袖口のシャーリングゴムと裾ドローコードの組み合わせで、風の入り込みを抑えながらシルエット調整も行えます。

名入れで個性を出しつつ、ボディは定番コーチジャケットとして日常使いしやすい点が今回のバランスです。

デザイン選びを楽しみながら、着用シーンに合わせたカラーを組み合わせられるので、春のライトアウター候補として取り入れやすくなっています。

名入れアメリカンで個性を着こなせる！

俺流総本家「名入れ対応コーチジャケット アメリカンデザイン全12種」の紹介でした。

