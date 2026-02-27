Switch2やPS5、PCで使える新型ワイヤレスヘッドセット「CYBER・ヘッドセット ライト」が、2026年2月27日（金）に発売されます！

重さ約96gの軽量設計に加えて、2.4GHzレシーバーによる低遅延40ms接続と最大約35時間再生を両立したモデルです。

長時間プレイでもヘッドセットの重さを抑えたい人にとって、スペックと価格のバランスが取りやすい新製品です。

CYBER「ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）」

発売日：2026年2月27日（金）希望小売価格：4,378円（税込）重量：約96g無線遅延：約40ms最大連続再生時間：約35時間

CYBERブランドは、Switch2向けコントローラーを含むゲーム周辺機器を展開するサイバーガジェットの製品ラインです。

同モデルは「軽さ」と「低遅延」の両立を主軸に、家庭用ゲーム機とPCをまたいで使える設計にまとめられています。

普段はワイヤレス、必要な場面では有線に切り替えられるため、プレイ環境に合わせて運用しやすいのが特徴です。

96g軽量ボディと40mmドライバーの基本性能

ドライバーユニット：Φ40mm再生周波数帯域：20Hz〜20kHzインピーダンス：32Ωスピーカー音圧感度：100±3dB

40mmダイナミックドライバーを搭載しながら約96gに抑えているため、頭部への負担を軽減しながら音の厚みを確保しやすい仕様です。

再生周波数帯域20Hz〜20kHzのレンジは、ゲーム内の効果音からボイスチャットまでバランスよく扱える帯域です。

40ms低遅延ワイヤレスと35時間バッテリー

ワイヤレス方式：2.4GHz（Type-Cレシーバー）無線遅延：約40ms最大連続再生時間：約35時間充電時間：約2.5時間

付属Type-Cレシーバーを使う2.4GHz接続は、映像と音のズレを抑えたい対戦プレイやリズム系タイトルで扱いやすい構成です。

約35時間の連続再生と約2.5時間の充電時間なので、平日プレイと週末の長時間セッションを1台で回しやすくなります。

Bluetooth接続には対応していないため、無線利用時は付属レシーバー運用が前提です。

有線接続対応とマルチデバイス運用

有線プラグ：Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ充電用USB Type-Cケーブル長：約1.2m3.5mmステレオミニプラグケーブル長：約1.2m本体サイズ：幅154.8mm×奥行63.5mm×高さ180mm

3.5mm有線接続に対応しているため、Switch2 ProコントローラーやDualSenseのヘッドホンマイク端子でも使い分けできます。

ワイヤレスと有線の両方を持つことで、機器ごとの端子事情に左右されにくい運用がしやすくなります。

内蔵マイクも備えているため、ソロプレイからボイスチャットまで1台で完結できるのも実用ポイントです。

ゲーム時間が長い人ほど、ヘッドセットは音質だけでなく重量と接続安定性が体感差につながります。

今回のモデルは4,000円台で低遅延と軽量性を押さえているため、初めてのワイヤレスヘッドセット候補としても選びやすい構成です。

96g超軽量で長時間プレイが快適！

CYBER「ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）」の紹介でした。

よくある質問

Q. CYBER・ヘッドセット ライトの発売日はいつですか？

2026年2月27日（金）です。

Q. ワイヤレス接続時の遅延と連続再生時間はどのくらいですか？

遅延は約40msで、最大連続再生時間は約35時間です。

Q. Bluetooth接続には対応していますか？

Bluetooth接続には対応しておらず、無線利用は付属の2.4GHz Type-Cレシーバーで行います。

