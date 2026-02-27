淡路島の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」で、2026年4月24日（金）に新章「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」が開幕します！

新章スタートに先駆けて、現行のゾーマ編の区切りを記念した「冒険者の願いを叶えるキャンペーン」も3月7日（土）から実施されます。

物語の節目を体験しながら、次の冒険へ気持ちをつなげられる構成が今回の大きなポイントです。

ドラゴンクエスト アイランド「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」

開催場所：兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」新章開幕日：2026年4月24日（金）キャンペーン期間：2026年3月7日（土）〜2026年4月23日（木）スライム絵馬価格：1,200円（税込）

「ドラゴンクエスト アイランド」は、リアルとデジタルを融合して「ドラゴンクエスト」の世界を再現した屋外型フィールドRPGアトラクションです。

ニジゲンノモリは兵庫県淡路島のアニメ淡路島公園内にあり、参加者は物語の主人公として自分の足で冒険を進める体験ができます。

ゾーマ編の物語が終章を迎えるこのタイミングで、新章への導線として願いを書き残せる企画が組み合わされました。

新章「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」開幕情報

開始日：2026年4月24日（金）

新章では黄金の腕輪を探すメインクエストに加え、「カンダタからの挑戦状！」を含むサブクエストで物語を深掘りできる構成です。

同アトラクションは職業選択とパーティ行動が体験の軸なので、章の切り替えで再訪する楽しさが出やすいタイトルでもあります。

ゾーマ編終了記念「冒険者の願いを叶えるキャンペーン」

実施期間：2026年3月7日（土）〜2026年4月23日（木）価格：1,200円（税込）

キャンペーンではオリジナルスライム絵馬を販売し、次の冒険への願いや大切な人への想いを記入できます。

記入した絵馬はアトラクション内の特設ステージに飾れるほか、持ち帰りにも対応しています。

特設ステージに集まった絵馬は一定期間ごとに伊弉諾神宮へ奉納されるため、淡路島らしい物語性を実感しやすい企画です。

現行ストーリーを走り切った人にとっては、章のエンディングと次章のプロローグをひと続きで体験できる貴重な期間になります。

これから初参加する人にとっても、願いを書くアクションが冒険の入口として機能するので、世界観に入りやすいタイミングです。

ゾーマ編の節目を未来へつなぐ特別企画！

ドラゴンクエスト アイランド「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新章「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」はいつ始まりますか？

2026年4月24日（金）に開幕予定です。

Q. 「冒険者の願いを叶えるキャンペーン」はいつまでですか？

2026年3月7日（土）から2026年4月23日（木）まで実施中。

Q. オリジナルスライム絵馬の価格はいくらですか？

1,200円（税込）です。

