ラブライブ！

シリーズ15周年を記念したGiGO×fanfancy＋の第5弾キャンペーンが、2026年3月14日（土）からスタートします！

今回は「ラブライブ！

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の新規描き下ろしイラストを軸に、景品展開からコラボカフェ、物販、コラボたい焼きまで連動する構成です。

会期中に条件達成で受け取れるカード特典も多く、鑑賞とコレクションを同時に進めやすい企画になっています☆

GiGO「ラブライブ！シリーズ15周年記念 第5弾(ニジガク)」

開催期間：2026年3月14日（土）〜2026年5月10日（日）GiGOコラボカフェ開催店：GiGOコラボカフェ秋葉原3号館コラボたい焼き販売店：GiGOのたい焼き秋葉原

開催店舗：全国のGiGOグループのお店／GiGO ONLINE CRANE。

「ラブライブ！

シリーズ」はスクールアイドルをテーマに展開するメディアミックス作品群です。

GiGOコラボカフェ『ラブライブ！

シリーズ15周年記念』第5弾は、同シリーズ15周年企画として虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会を中心に構成されています。

全国店舗での景品展開と秋葉原拠点の飲食・物販体験を同会期で回せるため、推し活の導線を組みやすいイベントです。

会場限定景品とクレーン特典

景品展開開始：2026年3月14日（土）より順次ぬいぷりけおすわり：全12種A4アクリルボード：全1種マストバイ特典：対象クレーンゲーム機に500円投入でクリアカード1枚（ランダム）

景品は虹ヶ咲メンバーの描き下ろしを活かしたラインで、全12種の構成が推し軸でもコンプリート軸でも選びやすい設計です。

GiGO ONLINE CRANEでも同施策に参加できるため、来店日以外でも特典獲得のチャンスを作れるのが実用的です。

GiGOコラボカフェ第5弾メニュー構成

ドリンクメニュー：各700円（税込）フードメニュー：各1,650円（税込）15周年デザートプレート：1,650円（税込）パフェメニュー：各1,300円（税込）第1弾期間：2026年3月14日（土）〜4月3日（金）第2弾期間：2026年4月4日（土）〜4月24日（金）第3弾期間：2026年4月25日（土）〜5月10日（日）

白いクリームに赤い果実を重ねたビジュアルは、15周年デザートの祝祭感を視覚で受け取れる構図です。

弾ごとにフードやコースターデザインが切り替わるため、同じ会場でも来店時期で体験内容が変わるのが今回のポイントです。

オリジナルグッズと物販購入特典

ホログラムハート缶バッジ（全12種・ランダム）：600円（税込）箔押しミニ色紙（全12種・ランダム）：710円（税込）スタンド付デフォルメアクリルキーホルダー（全12種・ランダム）：770円（税込）物販購入特典：2,000円（税込）ごとに限定クリアブロマイド1枚（全2種から選択）

ハート型ビジュアルは衣装装飾やサイン風デザインまで描き込まれており、単体でも並べても映える仕上がりです。

購入特典が金額条件で付与されるため、複数グッズをまとめ買いする日の満足度を上げやすい構成です。

fanfancy＋グッズとカード系ラインナップ

アクリルフレーム＆アクリルスタンドセット（全12種）：3,410円（税込）ミニキャラアクリルスタンド（全12種・ランダム）：880円（税込）アクリルカードセット（全12種・ランダム）：770円（税込）ハート缶バッジアクリルフレーム（全1種）：2,530円（税込）ぬいぐるみポーチ（全1種）：3,520円（税込）

カード風レイアウトで12人を一覧できるデザインは、メンバーごとのカラー差を視認しやすくコレクション整理にも向いています。

同一モチーフをアクリルスタンドとカードで横展開しているため、飾る用途と持ち歩く用途を分けて選びやすいラインナップです。

GiGOのたい焼き秋葉原では「ニジガク焼き」を600円（税込）で販売し、購入1点ごとにミニクリアファイル全12種からランダム1枚が配布されます。

X連動のリポストキャンペーンは2026年3月13日（金）から3月26日（木）まで実施され、抽選3名に「ぬいぷりけおすわり」全12種フルセットが進呈されます。

新規描き下ろしと限定特典で推し活が加速する！

GiGO「ラブライブ！

シリーズ15周年記念第5弾キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの開催期間はいつですか？

2026年3月14日（土）から2026年5月10日（日）までです。

Q. マストバイキャンペーンの参加条件は何ですか？

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円投入すると、クリアカードがランダムで1枚配布されます。

Q. コラボカフェのメニュー価格はいくらですか？

ドリンク700円、フード1,650円、15周年デザートプレート1,650円、パフェ1,300円です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新規描き下ろしと限定特典で推し活が加速する！GiGO「ラブライブ！シリーズ15周年記念第5弾キャンペーン」 appeared first on Dtimes.