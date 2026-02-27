『DREAM STAGE』第7話 NAZEに最大の試練！“オーディション”でメンバーの信頼関係崩壊の危機
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が27日の今夜放送される。（『侍ジャパン強化試合』放送により番組が遅れて始まる可能性あり）
【写真】“セカンドオーディション”と題された試練を課せられるNAZE
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第7話あらすじ
「私をこの事務所に入れてくれないか」というパク・ジス（キム・ジェギョン）の言葉に驚く吾妻（中村倫也）たち。チェ代表（イ・イギョン）のモラハラで疲弊している様子のジスは「私にはこの仕事しかない」と頭を下げる。かつて手痛い裏切りを受けたナム（ハ・ヨンス）は「ありえない！」と断固拒否するが、なぜか吾妻はジスを歓迎。最強プロデューサー2人が、まさかのタッグを組むことになる。
「NAZEをトップスターにする」と意気込むジスが提案するアイデアはどれも斬新で吾妻との息もぴったり。水星（池田エライザ）は、そんな2人を見て複雑な思いを抱く。
練習生当時のNAZEを知るジスは、ダンスレッスンを見てメンバーたちを叱責する。「私が見ていた頃から何も成長していない。デビューしたことに満足して消え去っていく、ダメグループの典型だ！」というあまりに厳しい言葉に、困惑するNAZE。ジスはさらに「君らが本当に必要な戦力かどうかを見極める。7人は多すぎる。5人くらいが妥当だろう」といきなりメンバー2名のリストラを発表。NAZEメンバーに“セカンドオーディション”と題された最大の試練が訪れる。クビになるかもしれない恐怖から、メンバー同士の信頼関係は崩壊の危機にさらされる。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
