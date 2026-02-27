SEVENTEENらのVR映像と展示を体験できる「VISION FESTA」で、西武渋谷店開催を記念した4つのキャンペーンが始まります！

会期は2026年2月26日（木）から4月5日（日）までで、来場回数や前売券枚数に応じてポストカードやフォトカードの特典が用意されています。

展示鑑賞に特典回収を組み合わせられる構成なので、推し活の満足度を一段上げたい人に注目の内容です。

VISION FESTA「キャンペーン第1弾〜第4弾完全ガイド」

会場：西武渋谷店 モヴィーダ館 6・7階開催期間：2026年2月26日（木）〜4月5日（日）前売一般チケット：4,000円（税込）当日一般チケット：4,500円（税込）上映時間（予定）：11:30〜19:45

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、K-POPアーティストのVR映像と展示を軸にした体験型イベントです。

企画はTHE FACTで、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORに加え、今回はシークレットアーティストを含む映像構成へ拡張されています。

東京ドームシティGallery AaMoから引き継いだ展示体験を、西武渋谷店モヴィーダ館仕様で楽しめるのが今回の見どころです。

第1弾 リピート来場でPOST CARDプレゼント

限定ポストカード種類数：全10種必要来場回数：2回以上前売券必要回数：1回プレゼント枚数：1枚

2回以上来場し、そのうち1回を前売券で入場した来場者は、希望するポストカードを1枚受け取れる企画です。

特典を狙う場合は、最初の来場を前売枠にして条件を先に満たしておくと、会期後半の動きが組みやすくなります。

第2弾 展示パネル抽選プレゼントキャンペーン

抽選対象パネル総数：10枚1グループあたりパネル数：2枚

会場で実際に使用されたアーティスト展示パネルを抽選で受け取れる企画で、イベント体験を形に残しやすい特典です。

会場使用物のため唯一性が高く、通常のグッズラインとは違うコレクション軸を作れる点も魅力です。

第3弾 3 TICKET REWARDS（前売券限定）

必要前売券枚数：3枚特典フォトカード枚数：1枚

前売券を3枚持つ来場者が参加できる特典で、対象者にはフォトカードがランダムで1枚配布されます。

グループ指定は可能でメンバー指定は不可という条件なので、推しグループ単位で狙う設計が現実的です。

第4弾 SNS投稿キャンペーン

対象期間：2026年2月26日（木）〜4月5日（日）特典フォトカード枚数：1枚

会場で指定ハッシュタグを付けて投稿した来場者へ、ランダムフォトカードを1枚配布する参加型企画です。

展示体験の感想をリアルタイムで共有しながら特典も回収できるため、現地参加の満足度を高めやすい導線になっています。

チケットは日時指定制で、前売は各公演日前日23:59まで、当日券は会場で11:30から19:00まで販売されるスケジュールです。

前売枠が埋まると当日販売がない時間帯も出るため、特典条件を意識する場合は来場日程を先に固める運用が有効です。

限定特典で推し活体験がさらに深まる！

VISION FESTA「キャンペーン第1弾〜第4弾完全ガイド」の紹介でした。

よくある質問

Q. VISION FESTA 西武渋谷店の開催期間はいつですか？

2026年2月26日（木）から4月5日（日）まで開催予定です。

Q. リピート来場のポストカード特典を受ける条件は何ですか？

2回以上の来場が必要で、そのうち1回は前売券での入場が条件です。

Q. 3 TICKET REWARDSは誰が参加できますか？

このイベントの前売券を3枚持っている来場者が対象です。

