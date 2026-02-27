日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日に中日との強化試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加した侍ジャパンに合流したことを報じた。

大谷は２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整し、大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流していた。

練習終了後にはカブスの鈴木誠也外野手（３１）とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じた。番組では２人が同学年で仲が良いこと、２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では誠也が直前にけがで離脱したため、ともに日本代表で共闘するのは１６年以来１０年ぶりとなることを伝えた。

またかねてから誠也が大谷のポケットマネーでの決起集会開催を熱望しており、会見で「彼ならやってくれると信じています」と言うと、隣の大谷は「まずは勝つことが大事。その先で。おいしいご飯を食べるわけではない。勝ちに行く。まずはそこに頑張っていきたい」と語った後、誠也に視線を向けてニヤリ。これには誠也も「なんかすみません…」と頭をかいたことも映像で紹介。これにはスタジオ出演者らはそろって大笑い。同局の山本紘之アナウンサーは「終始こんな調子でした」と伝えた。