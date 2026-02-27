超低温発想の新ラインでハリ密度ケアを強化！UIQ「リジュバイオームEXアンプル＆アイクリーム新商品2種」

韓国発スキンケアブランド「UIQ（ユイク）」から、マイクロバイオームに着目した新ライン「リジュバイオーム」が始動します！

新商品2種は2026年2月27日開始のQoo10メガ割と、3月4日開始の楽天スーパーセールにあわせて順次発売されます。

セール価格だけでなく、ライン全体の設計思想と成分構成まで見えるローンチなので、春のスキンケア切り替え時期に注目したいトピックです。

UIQ「リジュバイオームEXアンプル＆アイクリーム新商品2種」

新ライン本格展開：2026年2月27日Qoo10メガ割期間：2026年2月27日 17:00〜3月11日 23:59楽天スーパーセール期間：2026年3月4日 20:00〜3月11日 01:59発売商品数：2種

UIQは、韓国のマイクロバイオーム専門企業Genome & Companyの独自技術から生まれたスキンケアブランドです。

同ブランドは肌のスキンマイクロバイオームとバリア機能の関係に着目し、肌環境を整える設計を軸にライン展開しています。

今回のリジュバイオームは、年齢に応じた低速エイジングケアをテーマに、超低温由来成分でハリ・弾力の土台へ働きかけるシリーズです。

リジュバイオーム新作2種とセール連動プロモーション

新作発売日：2026年2月27日発売商品：リフティングアンプル／リフティングアイクリーム販売チャネル：Qoo10・楽天市場

画像でも分かるように、白基調パッケージに青〜紫の差し色を置いた設計で、機能性と上質感の両立を狙ったデザインになっています。

ボトルとジャーのラベル情報が読み取りやすく整理されているため、セール会場でも商品比較がしやすい構成です。

リジュバイオーム EX リフティング アンプル

容量：30mL通常価格：3,900円（税込）発売日：2026年2月27日RejuBiome配合濃度：10％ミルクエクソソーム配合濃度：2％

アンプルにはRejuBiome に加えてEGF、グライコプロテイン、カッパーペプチドを組み合わせ、表面だけでなく密度感まで狙う処方が組まれています。

中顔面や口元など年齢サインが出やすい部位に向けた設計なので、ハリ不足を点ではなく面でケアしたい人に使いやすい1本です。

濃密系でありながら均一になじむテクスチャーが強みで、メイク前にも重たさを残しにくい使用感にまとめられています。

リジュバイオーム EX リフティング アイクリーム

容量：15mL通常価格：4,200円（税込）発売日：2026年2月27日搭載機能：EMS低周波

アイクリームはEMSと超低温マイクロバイオーム発想を組み合わせ、目元のハリ感とむくみ感に同時アプローチする設計です。

敏感になりやすい目元を想定したやさしい処方思想なので、高機能系を試したいけれど刺激感が気になる人にも入りやすい構成です。

リフティングとツヤ演出を同時に狙えるため、夕方に印象がぼやけやすい目元ケアの選択肢として実用性があります。

先行発売「バイオーム ビタC TXA トーニング アンプル」

容量：30mL通常価格：3,500円（税込）Qoo10発売日：2026年1月23日楽天発売日：2026年2月4日

先行発売済みのビタC TXAトーニングアンプルは、美白アンプルとバリアクリームの発想を掛け合わせたクリームアンプルです。

純度99％以上のトラネキサム酸を配合し、透明感ケアと肌トーンの均一化を同時に狙える処方設計が特徴です。

新ラインと組み合わせると、日中の明るさ印象ケアと夜のハリ密度ケアを役割分担しやすくなります。

Qoo10・楽天スーパーセールの限定企画

Qoo10プレオープン：2026年2月25日 00:00〜2月27日 14:00Qoo10メガ割本開催：2026年2月27日 17:00〜3月11日 23:59楽天スーパーセール：2026年3月4日 20:00〜3月11日 01:59Qoo10購入特典：バリアマスク1枚＋リジュバイオームサンプル2種楽天日替わり特価切替：毎日10:00

Qoo10では新作2種のローンチにあわせ、限定セットと日付別特価企画が同時進行で展開中。

楽天側でもスーパーセール限定セットを準備中で、ミニサイズのクリームミストやキーホルダー付き企画が告知されています。

購入特典まで含めると単品価格比較だけでは見えない価値差が出るため、カート設計を先に決めておくと選びやすくなります☆

マイクロバイオームケアを軸にしながら、透明感・ハリ・目元印象を分けて組めるのが今回のUIQローンチの強みです。

セール連動で試しやすい価格帯が作られているので、機能性スキンケアを段階的に取り入れたい人にも相性の良いタイミングです。

超低温発想の新ラインでハリ密度ケアを強化！

UIQ「リジュバイオームEXアンプル＆アイクリーム新商品2種」の紹介でした。

よくある質問

Q. UIQ「リジュバイオーム」新商品2種の発売日はいつですか？

2026年2月27日から順次発売されます。

Q. リフティングアンプルとアイクリームの通常価格はいくらですか？

リフティングアンプルは3,900円（税込）、リフティングアイクリームは4,200円（税込）です。

Q. Qoo10メガ割と楽天スーパーセールの開催期間はいつですか？

Qoo10メガ割は2月27日17:00〜3月11日23:59、楽天スーパーセールは3月4日20:00〜3月11日01:59です。

