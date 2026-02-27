鈴木奈々、“3億円御殿”のクローゼットをテレビ初公開 整理収納アドバイザーの資格を持つ芸人の指導で大変貌
フジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』（後9：00）が27日に放送される。今回は2時間SPでクローゼットにこだわった芸能人のご自宅9連発。“芸能人の冷蔵庫”、“芸能人の洗面所”に続く、芸能人のお宅のぞき見企画の第3弾を放送する。
【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン
同番組は、同じ趣味・嗜好（しこう）など、ある共通点を持つ芸能人の日常生活に密着し、徹底取材の末につかんだ“マネしたくなる最新情報”などを紹介する生態調査番組。
収納の仕方や、どんなものを好み、どんなものが中に入っているのか…など、クローゼットの中身を見ればその人の人生があらわれるというもの。スタジオゲストとしても出演する鈴木奈々は、３億円の豪邸のクローゼットを初公開。物があふれている鈴木のクローゼットを、11年来の鈴木の友人であり、整理収納アドバイザーの資格も持つ芸人・赤プル指導のもと、整理整頓されたクローゼットへと生まれ変わらせる。
