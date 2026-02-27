高市早苗総理が衆院選で当選した自民党の衆院議員315人に、1人3万円、総額およそ1000 万円のカタログギフトを配布していたことが波紋を呼んでいる。

【映像】高市総理側が配布したカタログギフト（複数カット）

ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題について、テレビ朝日の政治部与党キャップ・澤井尚子記者と漫画家の瀧波ユカリ氏が永田町の空気や野党の対応について深掘りした。

■法令上は問題ないが…永田町に漂う「モヤモヤ」

25日の代表質問では、カタログギフト問題について立憲民主党の田名部匡代幹事長が「報道されている3万円なら1000万円近くになりませんか。総額、その原資と目的についてもご説明願います」と追及した。これに対し、高市総理は「1人分約3万円で、合計315人分になります。政党支部から議員個人への寄付として、法令上も問題はないものと認識をいたしております」と答弁し、問題ないことを強調した。

永田町の現状について、澤井氏は「実際、法的には問題ないということだが、前回、石破茂前総理のことで問題になったにも関わらず、またこれをやっていると。しかも、対象が315人ということは、316人当選しているので、高市氏を除く全員。例えば、大ベテランの麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長なども含め全員だ。受け取ったかどうかはわからないが。総額1000万円は金額も大きいし、みんなモヤモヤしている。かと言って若手議員も返すわけにもいかないし、どうしようという感じで、みんなのしをつけたまま置いてある事務所が多い」と解説する。

「石破氏の時は、法令上はグレーだったが、若手議員が耐えられなくて、一律で全員が返した。今回も一律でどうするのか、おそらくこのまま流れていくのではないか」

カタログギフトの法的な位置づけについては、「現金はダメで、カタログギフトは換金性が低いものに近い。石破氏の時はポケットマネーで個人的に出したが、今回は政党支部で出している。政治家個人が個人に送るのは、物はいいがお金はダメ。政党支部から個人に送るのは今のところOK。なので、法的にはクリアされている」と説明した。

奈良県の政党支部から全国の議員に送られていることについて、瀧波氏は「ローカルな場所から全員に送っているわけで、普通はやらないことだと思う」と違和感を示す。

澤井氏も「だいぶ変だ。しかも、政党支部から出しているのに高市氏の名前が書いてあるのはダブルスタンダードなのではないか」と指摘した。

これに対し、瀧波氏は「道理的に通っていない」と同調し、さらにカタログギフトの中身についても疑問を呈した。

「法令に触れていなくても、道義上、倫理上NGなことはいっぱいある。法令上は問題ないと言うのだったら、高市氏がよく使っているX（旧Twitter）で毎回配るたびに言えばいいのではないかと思う。カタログギフトというから、よくわからない感じになっているけれども、換金性がないとは言っても、カタログギフトの中には商品券とかポイントに変えられるものもあったりする。また、美味しい食べ物とかもいっぱいある。カタログ自体は3万円くらいだと思うが、私はそんな高額なものはもらったことがない」

■野党が追及しない理由「今は冬眠しているしかない」

野党の追及が積極的でない理由について、澤井氏は「25日の代表質問で立憲の1人が聞いたが、他の政党は聞いていない。26日午前中も見ていたら、公明党が聞いたが、返答はあまりなかった。野党としてもあまり追求しない。野党のある人に取材をしたところ、『今は冬眠しているしかないんだよ』『攻める時はまた先に来る』と。今の高市一強の状況でいくら批判しても詮無いことという感じで、『今は静かに』が基本となっている」と明かした。

この「冬眠」という表現に対し、瀧波氏はメディアや国民の役割にも触れる。

「ここで批判したところで流れていくじゃないですか、みんな忘れていくし。批判すればするほど、野党は批判ばっかり、揚げ足取りばっかり、だから進まないと。政治家に対する批判って、野党だけの仕事じゃなくて、国民一人ひとりもそうだし、メディアだってそう。野党が批判することは必至とか言わなくていい。メディアが批判すればいいだけの話であって。全部野党に押し付けてきたことをなくして、今回は批判しないのか？というのはおかしいと思う」

■時間がないのは「自業自得」？ゴリゴリの政権運営

現在の国会は、高市総理にとって予算を成立させることが最大の目的となっている。澤井氏は永田町の空気を「予算に影響があるのではないかとみんな気にしていて、穏便に済ませたい。だから『どうしよう』という空気感」と語る。

解散総選挙で時間がなくなった影響については、「解散を打った時点では、予算の年度内成立はもう無理だろうと、政府与党はみんな思っていた。それが終わってみて、多数議席を取ったので、今いけるんじゃないかという感じだ」と説明。

さらに、予算の年度内成立について「自民党内でも『無理だよね』と、4月の1カ月ぐらいは暫定予算を組んでやりましょうかという感じだったが、今、3月の2週目までに衆議院を通過させれば、参議院でギリギリなんとか成立できるのではないかと。ただ、審議時間は半分ぐらいになっていて、（質問時間の配分が与党と野党で）2対8の割合と聞いているが、ほとんど野党の質問に時間を当てるような形だ」との見方を示した。

こうした政権運営について、瀧波氏は厳しく評価する。

「政治をゴリゴリやっていくというとかっこよく聞こえるが、もちろん質だって大事だ。ゴリゴリやるしかないぐらいに時間がなくなったのは、結局自業自得なわけで、政権運営は上手か下手かと言ったら、私はとても上手とは言えないと思う」

最後に、澤井氏は「（高市氏は）もちろん審議の大切さはわかっていると思う。ただ、国会の構成自体がこうなったのも（国民が）私に力をくれたんだということだと思う」と締めくくった。

（『わたしとニュース』より）