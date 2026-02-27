劇的な逆転勝利だった。2月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、BEAST X・東城りお（連盟）が登板。オーラスで見事にライバルを捲った。

【映像】震える表情でオーラスで逆転した東城

8局で試合終了のスピーディな勝負となった。起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、東城、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びでスタート。東1局、東城がテンパイで構えると、まずは2000点のアガリを決めた。

東2局、仲林が裏ドラ1枚が乗った8000点をツモアガると、東3局ではHIRO柴田と東城の6索のめくり合いがぼっ発。これをHIRO柴田が引き寄せ8000点の獲得した。東4局ではHIRO柴田、仲林がヤミテンで構える中、東城はリーチ宣告。1索・4索のリャンメン待ちとなる中、HIRO柴田から1索がこぼれ、東條に8000点を放銃した。

南1局ではHIRO柴田が先制リーチを仕掛ける中、醍醐が12000点をテンパイ。しかし待ち枚数が勝る柴田が4筒をツモり8000点を加点した。南2局は仲林が1100点をアガると、南3局では醍醐に柴田が8000点（供託1000点）を放銃。

トップ目の仲林が29600点、2番手の東城が26700点で迎えたオーラス。親の仲林が7万待ちの先制リーチに出るが、東城は中・白のポンから5索・9索待ちのテンパイ。しかし、赤5筒の危険牌を掴み、長考の末、5索切りを選択した。

しかしここから東城に追い風が吹く。東を切って再び1筒・4筒待ちのテンパイになると、直後に醍醐が1筒をツモ切り。 東城がリーチ・一盃口・赤2の3900点（供託1000点）を獲得し、土壇場での逆転トップを飾った。

東城はアガリ3回、放銃0回というスタッツ。8局中5回が満貫のアガリという派手な戦いを制した。オーラスで劇的な逆転勝利を飾った東條はインタビューで「めっちゃうれしい。あ〜よかった〜！ 本当にオーラス怖くて、“ここだけは時間使わせてくれ”と思って」と悩みに悩んだ時間だったことを明かした。

この日は長崎でチームPVが開催されていた。東城は「PVやってる長崎からのパワーを遠隔で感じていたので、この東は押せって意味かなって思って、それが実ってトップを取り切れて良かったです」とファンの力に感謝した。

レギュラーシーズンも大詰めとなったが、BEAST Xのセミファイナル進出はほぼ確定の状況。「かなり余裕が出来たので、正直私はチームメイトの中から個人賞を出して欲しいと思っていて、ちょっと個人賞を狙った采配にしたいなと」と言ってから、カメラ目線で「下石（戟）さんと永井（孝典）さんの同卓とかも見たいなと思ってます」と呼びかけていた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）3万1600点/＋51.6

2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2万8600点/＋8.6

3着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万800点/▲19.2

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）1万9000点/▲41.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）