自民党、衆院選大勝でグループ活発化…会合相次ぎ新人囲い込みも激化

「派閥復活」の印象に懸念も

衆院選の大勝で４００人を超える巨大与党となった自民党内でグループ活動が活発化している。

旧派閥や昨秋の総裁選での陣営を核とする議員らが相次いで会合を開き、党内の主導権争いをにらみつつ、６６人の新人議員の囲い込みも激化しているが、派閥復活の動きと取られることへの警戒も出ている。

茂木外相が率いた旧茂木派の元所属議員ら約１５人は２６日、国会内の一室で昼食を取りながら意見交換した。出席者によると、先の衆院選で初当選した新人ら２人が初めて参加した。中心メンバーの一人は「来る者拒まずだ」とグループの拡大に意欲を示した。

２５日夜には、旧安倍派の萩生田光一幹事長代行、西村康稔選挙対策委員長が東京都内の中国料理店で、国政復帰した元所属議員らと会食した。約２０人が出席し、「一緒に高市政権を支えよう」との声も上がった。

旧安倍派は政治資金規正法違反事件を起こしたが、松野博一・元官房長官が党組織運動本部長に就くなど復権が鮮明になっている。

旧二階派の若手も同日夜、都内の天ぷら店で尾崎正直官房副長官らが新人４人を招いて会食した。３月初旬の夜には政界を引退した二階俊博・元幹事長も出席する会合を開く予定だ。

東京都内の焼き肉店では同日夜、岸田元首相が新人１２人を含む３０人近くを集めた会合を開いた。参加者は岸田内閣でいずれも官房副長官を務めた木原誠二、村井英樹両衆院議員らで、かつて旧岸田派に所属し、前回の総裁選で小泉防衛相を支持した議員が中心だ。

出席者によると、岸田氏は「高市旋風で当選した強運を生かして活躍してほしい」と新人を激励した。今後も政策の勉強や情報交換の場を設けていく方針だ。

一方、旧岸田派の幹部を務めた林総務相を総裁選で支持した議員は別のグループを形成しつつある。２６日夜には、国会近くのフグ料理店で開いた会合に小野寺五典税調会長らが出席した。総裁選での支持動向を軸に、旧派閥の枠組みが「再編」される可能性がある。

党内に唯一残る麻生派には新人１１人が一挙に加入した。グループ化の強まりは、党内統治や新人教育で利点があるとの見方がある一方、「旧派閥が目立つとイメージが悪い」（党中堅）と懸念する向きも少なくない。