竹中直人、『探偵！ナイトスクープ』初登場 番組絶賛「私の心のツボを刺激してくれて」
俳優の竹中直人がきょう27日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に初登場する。
【番組カット】桂二葉探偵が調査する「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」
今週の「特命局長」を務めたのは、唯一無二の演技で圧倒的な存在感を発揮する名優であり、映画監督としても活躍する竹中直人。観覧席から「ヒャ〜！」と驚き交じりの歓声で迎えられると、スタジオのあまりのテンションの高さに竹中自身も驚きを隠せない様子。
竹中は番組冒頭の口上を渋い声で朗々と読み上げると一転、「私が今週の特命局長、竹中“か・お・と”です。“顔”に“人”と書いて“竹中かおと”。何卒よろしくお願いします」と茶目っ気たっぷりに自己紹介。また、『ナイトスクープ』については熟知しているそうで「あらゆる謎に非常に鋭いメスを入れ、私の心のツボを刺激してくれてね。いろいろ泣けるとこもありますし、脳をチクチク刺激してくれることもありますし。さまざまな出来事を身をもって体験できる素敵な番組だなと思ってます。そして、出演者の“カタガタガタ”も、ね。いろんな勉強をさせていただく豊かな番組だと、私は思っています」と絶賛した。
しかし、田村裕探偵が「ギリギリ、嘘ついてる可能性が…」と疑問視すれば、「ちょっと、失敬だな」と笑顔のままで一喝し、十八番ネタの“笑いながら怒る人”を披露する。
依頼は、桂二葉探偵「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」、エース探偵「『ち』が『き』になる小学5年生」、竹山隆範探偵「つま先の遺骨でネックレス!?」を届ける。
