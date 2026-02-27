◇欧州カンファレンスリーグ決勝T進出プレーオフ第2戦 クリスタルパレス2ー0ズリニスキ（2026年2月26日 ロンドン）

サッカーの欧州カンファレンスリーグ（ECL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、クリスタルパレス（イングランド）のMF鎌田大地が本拠でのズリニスキ（ボスニア・ヘルェゴビナ）戦に先発フル出場。2ー0の勝利に貢献し2戦合計3ー1とし、16強進出を果たした。決勝トーナメント初戦ではMF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツ（ドイツ）かAEKラルナカ（キプロス）と対戦することになった。なお、ラウンド16の組み合わせ抽選会は27日に行われる。

チームは敵地での第1戦を1ー1のドロー。決勝トーナメント進出を懸けた大一番に鎌田は第1戦に続きスタメン起用された。

試合はセットプレーのチャンスを活かし先制点。前半36分、MFウォートンが左サイドのフリーキックから鋭いクロスを入れると、DFラクロワが頭で叩き込み本拠サポーターを沸かせた。

その後は決定機を逃しつづけなかなか追加点が奪えなかったが後半アディショナルタイム、FWゲサンがダメ押し弾。2ー0と競り勝ち16強進出を決めた。

鎌田は直接得点にこそ絡めなかったものの中盤で攻撃の起点となって絶妙パスから味方の好機を演出。前半23分には味方の落としをワントラップして右足シュートを放つ場面があったが、相手にブロックされ得点ならず。それでもフル出場で零封勝利に貢献した。

決勝トーナメント初戦では1次リーグ7位通過のマインツか同8位通過のAEKラルナカと対戦へ。MF佐野海らとの日本人対決が実現なるか27日の抽選会に注目が集まる。