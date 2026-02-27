『笑神様は突然に』人気企画「千鳥の島シリーズ」7年ぶり復活 バラエティー担当アイドルのトレーニングツアーも
27日放送の日本テレビ系『笑神様は突然に…2026冬SP』（後7：00〜後8：54）では、7年ぶりに“千鳥の島シリーズ”が復活する。
【写真】バラエティー担当アイドル集結！ロケ修行へ
今回の“千鳥の島シリーズ”の舞台は、8年前に千鳥が志村けんと訪れた、思い出深い石垣島。M-1ファイナリストのエバース、カナメストーン、石垣島に祖父が住む沖縄出身の俳優・黒島結菜と爆笑ロケを行う。
歌手・夏川りみの母が営む八重山そば、国内でも珍しい闘牛が見られる八重山闘牛場など、ここでしか楽しめないスポットが数ある石垣島だが、ロケ開始早々、大悟が提案したのは、エバース・町田の散髪。個性的な刈り上げが特徴の町田だが、石垣島の理髪店で“お任せ”で散髪してみたら一体どうなるのか。今回のロケの縦軸は町田の散髪に決定。石垣島で理髪店を見つけ出し、新しいヘアスタイルで爆笑をかっさらうことができるのか。
そして、島シリーズでは恒例の「水落ち」も、大悟が期待に応えて実行。さらに、黒島の祖父をいきなり訪ねて仕掛けたドッキリも。7年ぶりに大暴れする千鳥の面白さがぎゅっと詰まった島シリーズとなる。
また「バラエティー担当アイドル トレーニングツアー」も実施する。バラエティーで活躍する注目のアイドルが、事務所やグループの垣根を超え笑神様に集結。THE RAMPAGE・浦川翔平、M!LK・塩崎太智（※崎＝たつさき）、STARTO ENTERTAINMENTから関西ジュニアAmBitious・永岡蓮王、AKB48センター・千葉恵里、注目の新進アイドル・@onefiveのMOMOに与えられたのは「フリーフォール」「アポなしグルメ」「催眠術」といったバラエティースキルが試される試練の数々。朝のオープニングから張り切りすぎる浦川に、教官を務める劇団ひとりも「朝からうるさい！」と怒り出す。元気だけど荒削りなアイドル達が繰り出す、奇想天外なボケにロケは一体どうなってしまうのか。
さらに、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、ずん・飯尾和樹、フットボールアワー・岩尾望、錦鯉・渡辺隆、自他共に認める“おじさん芸人”達が集結し、ボディーメンテナンスBIG4を結成。年齢とともにゆるんだ体を引き締めるため、1日かけて最新エクササイズ＆美容に取り組む。MC・内村光良も思わず「需要ある？」と首をかしげた座組だったが、おじさん達が体を張ってメンテに張り切る姿はスタジオを爆笑の渦に巻き込む。
