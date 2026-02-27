大沢たかお（57）が、米アカデミー賞でメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた米映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督、5月15日公開）に出演したことが26日、分かった。同作は、総合格闘技イベント「PRIDE」創成期の1997年（平9）から00年にかけて“霊長類ヒト科最強”と呼ばれ、活躍した米国の格闘家マーク・ケアー（57）の知られざる軌跡を描いた、実話を元にした映画。大沢は「PRIDE」の主催者で、現RIZINのCEO榊原信行氏（62）を演じた。

「スマッシング・マシーン」は当時、キャリアの絶頂期にあったケアーが、00年5月1日に東京ドームで開催されたPRIDE GRANDPRIX 2000決勝トーナメント準々決勝で藤田和之（55）に判定負けし、14戦目で喫した初の敗北が人生に暗い影を落としていく物語。ケアーが対戦するエンセン井上を、08年北京オリンピック（五輪）柔道男子100キロ超級金メダリストで総合格闘家の石井慧（39）が演じた。また、PRIDEの記者会見で進行・通訳を務める女性を光浦靖子（54）が演じた。さらに布袋寅泰（64）が、00年のPRIDE開幕戦のオープニングを飾った、布袋寅泰本人役でカメオ出演を果たした。

主人公のマーク・ケアーを、プロレスラーのザ・ロックとして不動の人気を得て、ハリウッドのトップスターにも上り詰めた米俳優ドウェイン・ジョンソン（53）が演じる。02年に米放送局HBOで製作された同名のドキュメンタリーを鑑賞し、深く感銘を受けたことから自ら映画化権獲得に動き、主演兼プロデューサーを務めた。ケアーの恋人ドーンを、23年の米映画「オッペンハイマー」で、米アカデミー賞・助演女優賞にノミネートされた英女優エミリー・ブラント（43）が演じる。ジョンソンとは、01年のディズニー映画「ジャングル・クルーズ」での初共演以来、パートナーとして2度目のタッグとなる。

脚本も手がけたベニー・サフディ監督（40）は、兄のジョシュとともに17年の米映画「グッド・タイム」、19年「アンカット・ダイヤモンド」で共同監督を務め、俳優としても活躍。今作が初の長編単独監督作品で、25年にイタリアで開催された世界3大映画祭の1つ、ベネチア映画祭で銀獅子賞（監督賞）を受賞した。