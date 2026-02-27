スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： Gmail

開発者： Google LLC

価格： 無料

対応OS： iOS 17.0 以降、Android 6.0 以上

カテゴリ： ツール

Gmailではメール1つ1つに「ラベル」を付加することで、カテゴリー分けやフォルダ分けに近い分類ができるようになっている。ところが、これまではそのラベルの作成がスマホアプリ上ではできなかった。最近になってようやくラベル作成も可能になったので、さっそく活用してみよう。

「Gmail」アプリでもついにラベルの作成ができるように！

メールを好きなラベルに関連付け。検索からの一括付加も可

Gmailアプリでラベルを作成するには、ドロワー（ラベル一覧）内にある「ラベルを作成」をタップする。好きな名前を付けて作成したら、次にそのラベルを付加したい受信メールなどを開き、画面右上のメニューボタンから「ラベルを付ける」を選択。さきほど作成したラベルにチェックを入れてOKをタップすれば設定完了だ。

もしくは、特定のメールアドレスやキーワードが含まれるメールに一括でラベルを付加したいときは、そのアドレスでメール検索し、ヒットしたメール全てを選択した後、同様にメニューからラベルを付ける操作を行なえばOK。

ただし、残念ながら受信時に自動でラベルを付加するフィルター作成の機能はまだアプリ上では利用できない。フィルターを作成したいときはWeb版のGmailにパソコンなどからアクセスして設定する必要があることに注意しよう。

ドロワー内にある「ラベルを作成」をタップ

好きなラベル名を入力して「保存」

ラベルを作成できた

続いて作成したラベルを付加したいメールを開き、右上のメニューボタンをタップ

メニューから「ラベルを付ける」を選択

ラベルをチェックして「OK」で完了

不要なメルマガは「配信登録を管理」で素早く登録解除

もう1つ、Gmailに最近追加された機能が「配信登録を管理」という機能だ。定期的に一定数を受信しているメルマガなどの送信元をまとめてチェックでき、必要なものかそうでないものかを判断しやすくなっている。

そのうえで、受信する必要のないものは配信停止のアイコンをワンタップするだけで、その送信元からのメール受信をストップさせられる。メルマガの配信停止手続きの方法が分かりにくい場合でも、手間をかけずに素早く処理できるので、読んでいないメルマガなどが増えてきたときに活用してみてほしい。

先ほどのラベル作成の上にある「配信登録を管理」をタップ

同じ送信元から一定数受信しているメールがあるとここに一覧される

不要と思ったものは右側に見える配信停止のアイコンをタップし「登録解除」

以降はその送信元からのメールを受信しなくて済むようになる