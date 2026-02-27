◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ホワイトソックス（２６日・米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍したＷＢＣ日本代表の村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避した。

この日が侍合流前の最後の出場機会だったが、「ちょっと疲れが。連日休みなくやってたんで疲れがたまってましたし、自分の体的にも打席の感覚とか悪くなるんで、とにかく明日（日本への）フライトがあるのでそっちを優先しました」とし、「毎日休みなく練習があるので、気を抜く時間もなかったですし。その点で言うと、やっぱり常に気を張った状態で、新しい刺激の中で練習していたので。自分が思っているより疲れはたまっていたのかなと思います」と説明した。

村上はこの日までオープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。前日２５日（同２６日）にはホワイトソックスＯＢで野球解説者の井口資仁氏から激励を受け、「プレーに関して言えば、彼（村上）はすでに大スター。日本で成功した実績もある。だから何も変える必要はない。自分らしくいればいい」とエールを送られていた。

２３年ＷＢＣでは１次ラウンドから４番を任されたが、不振のため準々決勝からその座を外された。それでも、準決勝のメキシコ戦では５番で９回に逆転サヨナラ打を放ち、決勝の米国戦では先制ソロ。今大会ではさらに成長した姿を見せるつもりだ。「（疲労があるのは）心も体も。でも、ＷＢＣにしっかりコンディション良く出るための調整だと思っているので。そこを優先したところ。頑張ってきます」と話した。