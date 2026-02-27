ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・午後１１時、金曜・午後１１時半）に出演。世界一に輝いた要因の「リフト」について苦労話を明かした。

三浦は「リフトは本当に男性側の負担が大きいかなというふうに私は思っています」と語ると、理由も説明。「本当にトレーニングがやっぱ違うんですよ。リフトのために、つらいトレーニングをしているのは知っているので、それを見ていると私の方がつらいとは言えないです」とキッパリ。

トレーニング内容について木原は「ウェートトレーニングがメインになりますね。（鍛えるのは）全身ですね」と回答。体重は２０１３年にシングルからペアに転向してから約１５キロ増量したといい、「６０キロぐらいだった。いまは７５（キロ）なので」と振り返った。

リフトされることについて三浦は「最初から人の上でリフトをしている感覚ではなくて。まあ言ったらあれですけど、棚に乗っているような感じ。しっかりしています」と笑いを交えて説明。これに木原は「滑る棚です」と即返答。「高級な棚になれるように日々、努力してきました」と絶妙な返しで、こちらも笑いを誘っていた。