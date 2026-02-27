ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、3打数1安打2打点。出場3試合連続安打を記録した。

侍ジャパン合流前、最後のオープン戦。“最終打席”となった4回の第3打席。1死満塁の好機で左翼線二塁打を放った。スタンディングで悠々と二塁に到達した岡本は、ベンチに向かって左手の手のひらを上に向け、その上で右手を回す「ペッパーミル」のような動きを披露した。

「ペッパーミル」といえば前回のWBCで侍ジャパン入りしたカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手の“代名詞”でもあるポーズ。日本でも選手やファンに浸透してチームを勢いづけるパフォーマンスとなった。

この二塁上でのパフォーマンスについて、報道陣から質問が飛ぶと「いや、特に意味はないので、触れないでください（笑）」と詳しく説明することはなく照れ笑いを浮かべた。

オープン戦4試合で9打数3安打1本塁打4打点。得られたことについては「実戦感覚であったりとか、対戦相手も初めてで、それを経験できた。良い経験ができたのは良かった」と収穫を口にした。

岡本はマーリンズ戦を終えたあと、27日（同28日）の練習後に侍ジャパンに合流するためにブルージェイズを離れる予定になっている。