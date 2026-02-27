先住猫と新入り猫の対面は慎重に。隔離していたはずが寝ている間に事件発生!?／野良猫ごんた、家猫になる
猫を飼う際に、「保護猫を迎える」という選択が一般的になってきました。野良猫だった猫との暮らしを知りたい方も多いのではないでしょうか？
【漫画】『野良猫ごんた、家猫になる』を第1回から読む
今回は、厳しい環境で生き抜いてきた野良猫ごんたがゆっくりと家族になっていく、じんわり泣けるコミックエッセイ『野良猫ごんた、家猫になる』をご紹介します。
ふてぶてしい顔にどっしりとした身体、「キェ」と変な声で鳴く、元野良猫のごんた。野生時代の名残を感じさせながらも、少しずつ家猫として打ち解けていく様子に愛しさが止まりません。
「野良猫を飼う」という決断は、責任があるからこそ簡単なものではなくて…。ごんたが庭に住んでいた時の葛藤や切なさを、気鋭の漫画家オイル富さんが等身大で描きます。
※本記事は『野良猫ごんた、家猫になる』（オイル富/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
