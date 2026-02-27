「ヤバイよ…」TWICE・ナヨン、“胸元パックリ”衣装でしゃがむ大胆ポーズに視線釘付け！

TWICEのナヨンが抜群のスタイルを披露した。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】直視できない…ナヨン、“胸元ゆるめ”ドレス

公開された写真には、白のホルターネックトップスにミニスカートを合わせたナヨンの姿が収められている。

胸元が大きく開いたトップスからは抜群のスタイルが際立ち、ミニスカート姿でしゃがむ危ういポーズが視線を奪う。さらに、カメラに向けて見せる多彩な表情が、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「美しすぎます」「かわいい」「その表情は反則です」「ヤバイよ…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。