この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ハットトリックが印象的な作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ 意外と難しいこのクイズ。 「️‍🐟👙🧳🎩🏙」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？ ヒントは、ハットトリックが印象的なあの作品です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ME AND MY GIRL」でした！ 赤地に白の水玉模様やハットトリックに使う帽子、主人公ウイリアムの愛称を示すビルの絵文字から「ME AND MY GIRL」であることがわかります。 1930年代のロンドンが舞台の物語。 下町で育った名門貴族の世継ぎの青年ウイリアム（ビル）が一人前の紳士に成長するまでを、恋人サリーとの恋物語を絡めて描き上げたロマンティックコメディの傑作ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部