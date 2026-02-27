◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルス3回戦の5試合が26日に行われ、日本勢では張本美和選手が準々決勝進出を決めました。敗れた大藤沙月選手、伊藤美誠選手、長粼美柚選手はベスト16で敗退となりました。

日本選手対決となった張本選手と大藤選手の試合。ここでは張本選手が粘りのラリーを見せ大藤選手に得点を許さず、2ゲームを連取します。第3ゲームは終盤に同点に追いつかれるも、冷静さを失わず「3-0」(11-7、11-8、11-9)のストレート勝利としました。

伊藤選手はランキング上位の中国選手と対戦。第1ゲームは粘りの展開で14-12とし奪うも、以降は相手の勢いを止められず。「1-3」(14-12、7-11、6-11、3-11)で敗れます。長粼選手も世界ランク3位の中国選手と対戦。粘りの展開も生まれましたが「3-0」(11-6、11-7、11-9)で敗れました。

27日には3回戦の3試合が実施予定。日本勢からは橋本帆乃香選手と早田ひな選手が出場します。

【女子シングルス3回戦】

▽26日

張本美和 3-0 大藤沙月

王 芸迪 3-1 伊藤美誠

王 曼碰 3-1 シン・ユビン(韓国)

陳 幸同 3-0 長粼美柚

ウィンター 3-1 朱 雨玲(マカオ)

▽27日橋本帆乃香 - 陳 熠(中国)早田ひな - 蒯 曼(中国)孫 穎莎(中国) - 石 洵瑶(中国)