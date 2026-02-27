ダイハツ「荷台が伸びーーる」超すごい「軽トラ」に反響殺到！

2026年1月に幕張メッセで開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

数あるブースの中でも、ひときわ熱い視線を集めていたのが、ダイハツが“ダイハツメイ（大発明）”というテーマのもと世界初公開した、「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3（以下、エクステンドスリー）」です。

日本の物流や農業を長年支えてきた商用車の代名詞「ハイゼット トラック」のパネルバン仕様をベースに、アウトドアでの利便性と楽しさを極限まで追求した、このコンセプトモデル。

その最大の特徴であり、来場者の度肝を抜いたのが、停車時に荷室を後方へ最大850mmもスライドさせることができる「拡張機能付きの“伸びる荷室”」です。

通常時のボディサイズは全長3395mm×全幅1475mmと軽自動車規格にきっちり収まっており、走行に支障はありません。

しかし、いざ荷室を後方へスライドさせ、専用のフロアパネルを敷き詰めると、なんと室内長は2700mmへと劇的に拡大。

ダイハツの担当者が「ハイエース並みのサイズになります」と胸を張る通り、大人2人が余裕で寝転がれる広大なプライベート空間が誕生するのです。

スライドによって生まれた運転席と荷室の間の隙間は、テント素材のような丈夫な布製カバーで覆われます。

両サイドの布地はロールアップが可能で、ネット状の小窓も備えられているため通気性も抜群。

まさに「大人向けの秘密基地」と呼ぶにふさわしい、快適な車中泊やベースキャンプの拠点として完璧な仕立てとなっています。

エクステリアは、大自然の風景に溶け込む「オリジナルカーキ」でペイントされ、タフな印象を強調。

足元にはMLJのアルミホイール「XTREME-J XJ07」とヨコハマのオールテレーンタイヤ「ジオランダーRT」を装着し、オフロード感と走破性を高めています。

ルーフにはハードカーゴ社製のキャリアを載せ、荷台下には汚れた靴や濡れた道具を収納できるオリジナルのサイドパネルを追加するなど、限られたスペースを無駄なく使い切る工夫が随所に凝らされています。

室内もカモフラージュ柄のシートカバーでコーディネートされ、商用車特有のそっけない雰囲気は見事に払拭されていました。

そんなエクステンドスリーですが、車名に“3”とある通り、このEXTENDシリーズは今回で第3弾となります。

2023年に登場した初代、そして2025年の第2弾は、ともにモータースポーツのサポートカーというレーシーな位置づけでした。

しかし今回の“3”では、ターゲットを一般のアウトドアユーザーへと大きくシフト。

より現実的で、私たちのライフスタイルに直結するカスタマイズへと進化を遂げたことで、大きな反響を呼んでいます。

SNSやネット掲示板では、この斬新なアイデアに対して、驚きと絶賛の声が溢れています。

「軽トラの荷室を伸ばすという発想はまさに大発明！」「これがあれば軽自動車でも本格的な車中泊が楽しめる」といったコンセプトへの共感はもちろん、「濡れた釣り道具と寝るスペースをしっかり分けられるのが最高」「パネルバンだから雨風も完璧に凌げる」「この仕様で発売されたら絶対に買う」など、実用性の高さを評価し、市販化を熱望するコメントが後を絶ちません。

ダイハツの担当者は同車について、「市販化に向けては、スライド部分の強度や耐荷重、安全性などをしっかりと検証する必要があります。反響を見ながら今後の展開を検討しているところです」と、慎重ながらも市販化に前向きな姿勢を見せています。

ベースとなるノーマルのハイゼット トラック パネルバンは、CVT仕様で144万1000円（消費税込）という手頃な価格設定です。

もしこのスライド機構が適正な価格で純正オプションや特装車として設定されれば、軽キャンパー市場の勢力図を塗り替える大ヒット作になることは間違いないでしょう。

軽自動車の可能性を大きく広げたこの“大発明”が、一日も早く私たちの手元に届く日が来ることを、首を長くして待ちたいところです。