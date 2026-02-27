「いまは何キロなんだ？」怪物ロナウド、かつて体重超過を指摘された指揮官と“再会” まさかの突っ込みに思わず…「ミステル、まだですか？」
２月24日に行われたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグ、インテル対ボデ/グリムトの一戦で、サッカー界のレジェンドたちが姿を見せた。インテルOBの元ブラジル代表FWロナウドと、元イタリア代表FWクリスティアン・ヴィエリだ。
インテルはこの日、レジェンドのふたりにそれぞれの背番号や名前が入った今シーズンのユニホームを贈呈。公式サイトによると、それぞれ喜びを口にしている。
ロナウドは「ミラノに戻るのは常に素晴らしいことだ。たくさんの思い出が頭に浮かぶ。ここでインテルとこの上なく素晴らしい経験をしてきた。このスタジアムは自分にとって本当に特別だ」と話した。
「ボボ（ヴィエリ）やほかにも優れた多くの選手たちとここインテルで一緒にプレーできたのは素晴らしいことだった。ケガのためにあまり多くは一緒にやれなかったけど、素晴らしい経験だったよ。一緒にプレーした試合ではすごく楽しめた」
「近年はミラノに来ることが増えたけど、いつも特別な愛情を示してくれる。素晴らしい人たちだ。いつも感謝している。最も特別だった瞬間？ たくさんあるけど、UEFAカップ優勝の道のり、ラツィオとのモスクワでの決勝は、本当に特別な思い出だ」
「フェノーメノ（怪物）」と評されたそのロナウドは、イタリア衛星放送『Sky Sport』の試合中継で、かつての指揮官ファビオ・カペッロと冗談も飛ばし合ったようだ。『Corriere dello Sport』紙が伝えている。
インテル退団後にレアル・マドリーへ移籍したロナウドは、“白い巨人”でのラストイヤーになった2006-07シーズンにカペッロの下でプレーした。当時、選手に厳しさを求めるカペッロが、ロナウドの体重超過や献身性を問題視したこともあったのは知られている。
その過去があるからか、カペッロはSky Sportでロナウドに「いまは体重何キロなんだい？」と質問。ロナウドは「ちょっとミステル、まだ（それを言うの）ですか？」と返した。スタジオは笑いに包まれたそうだ。
なお、試合はインテルがボデ/グリムトに１−２と敗れ、２試合合計２−５でベスト16進出ならず。ロナウドの前で大会から姿を消すことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さらにぽっちゃりしたロナウドの近影
