●きょう27日(金)は一時本降り 大きめの雨傘活躍

●週末は天気回復も 晴れると再びスギ花粉大量飛散

●晴天は長く続かず 来週初めも再びぐずつく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





今朝にかけて、県内付近は再び雲の厚みが増してきました。また、対馬海峡方面や九州の一部に、大きくまとまった雨雲が流れ込み始めました。





この雨雲は低気圧や前線に伴うもので、今夜にかけて低気圧が九州の南岸付近を通過していく見込みです。





雨雲はこれから県内にも大きく広がってきます。昼頃には県内広く本降りに。夕方にかけては少々強めに雨が降ることもあるでしょう。このあとのお出かけには、大きめの雨傘が活躍します。





また、天気の移り変わりは、このあとも駆け足です。今週末は天気は持ち直しますが、晴れの天気は3日は持ちません。来週初めにも再び低気圧や前線の通過で天気が大きく崩れそうです。



日めくりカレンダーのように毎日、天気の様子が異なる日々がしばらく続きます。日々、最新の予報を確認しながら変わりやすい空模様に対応して頂ければ、と思います。





きょう27日(金)の県内は、西部北部では、午前8～9時頃には広く雨が降り始め、中部東部方面も昼までには本降りに。夕方前後を中心に少々雨脚が強まり、その後の夜にかけても弱い雨が残りやすい天気が続きます。お出かけの際は大きめの雨傘の用意などが必要です。





朝から冷え込みは弱く、日中の気温も、この時期にしては高めですが、ぐずつく天気のために気温上昇は鈍く、雨に濡れると少し空気ヒンヤリの一日になるでしょう。





あす28日(土)は初め少しにわか雨の残る所はありますが、日中は順調に日ざし復活。日曜日にかけても日ざし十分で、晴れると昼間は春本番の暖かな陽気にもなりそうです。

天気は引き続き短い周期で変わり、来週初めの月曜日午後から火曜日午前にかけても、再び本降りの雨となるタイミングがあるでしょう。





今週はスギ花粉の飛散が一段と増えてきています。きょう27日(金)は雨が降りだすと飛散は抑えられるものの、雨が降りだすまでに多く飛ぶおそれがあります。

また、週末、天気が回復すると、再びかなりの量が飛びそうです。しっかり対策のレベルを上げていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

