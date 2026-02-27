『ばけばけ』岡部たかし＆さとうほなみ、小泉八雲の『怪談』朗読 丑三つ時に2夜連続放送
NHK大阪放送局は3月13日午前2時6分から、総合・近畿ブロックで『ばけばけ 小泉八雲の怪談』の第2弾を放送する。14日には第1弾の7作品を一挙放送する。
連続テレビ小説『ばけばけ』のモデル、小泉セツと小泉八雲。2人は、日本各地に伝わる不思議な話を聞き取り、代表作『怪談』などさまざまな著作を書き残して世に広めた。その世界を『ばけばけ』に出演する俳優が朗読するミニ番組シリーズの第2弾となる。今回は4つの作品をピックアップし、5分の物語にまとめて送る。
朗読は、トキの父親・司之介役の岡部たかしと、遊女・なみ役のさとうほなみ。背筋も凍る恐ろしい物語から作者自身が登場するエッセイ風の不思議な物語まで、奥深い八雲文学の世界を伝える。
【番組概要】
■第2弾
3月13日午前2時6分〜2時26分
「幽霊滝の伝説」…さとうほなみ
「ろくろ首」…岡部たかし
「食人鬼（じきにんき）」…さとうほなみ
「夏の日の夢団」…岡部たかし
■第1弾
3月14日午前2時13分〜2時43分
「耳なし芳一」…佐野史郎
「鳥取の布団」…円井わん
「むじな」…濱正悟
「小豆とぎ橋／水飴を買う女」…佐野史郎
「雪女」…円井わん
「約束」…濱正悟
