歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）と尾上眞秀さん（13）が26日、東京・歌舞伎座「四月大歌舞伎」（2日初日〜27日千穐楽）で上演される『連獅子（れんじし）』の取材会を行い、意気込みを語りました。

夜の部で上演される『連獅子』は、手獅子を携えた二人の狂言師が獅子の親子の厳しくも温かい情愛を踊って見せる前半から、獅子の精が勇壮かつ華麗な毛振りを披露する後半まで見どころ溢（あふ）れる人気作。右近さんが親獅子の精を勤め、眞秀さんが仔獅子の精を勤めます。

2人が『連獅子』を勤めるのは、2024年に右近さんの自主公演『研の會』以来2度目。本興行・歌舞伎座での上演は初となります。

■『連獅子』について

眞秀さんと演じる『連獅子』について右近さんは、「僕、前に眞秀さんが『連獅子』を見ない理由として、親子でやっている姿を見て“さみしい気持ちになるからって”言っていた気持ちを聞いて、懐かしい気持ちになって、僕もそういうときがあったんですよ」と話し続けて、「さみしい気持ちというのも役者にはエネルギーになるものだと思っていて、ざっくりと歌舞伎がお父さんだと思えばいいんじゃないってアドバイスとして彼に伝えたんです」と語りました。

眞秀さんは、「右近さんと『連獅子』を研の會でやってなって稽古して『連獅子』って親子は関係ないんだと思って前向きになってから楽しく稽古ができるようになって…」と話しました。

研の會で『連獅子』を演じた後、またやりたいと思っていた眞秀さんは、「歌舞伎座でやりたいと…。なんかパーッとするじゃないですか、テンション上がるじゃないですか、1か月やって、いろんな先輩方とか関われるし広いから、いっぱいお客さんが入って、そのいっぱい見てもらえるっていうのが僕は好きなので」と話すと、右近さんが「研の會で、歌舞伎座をご用意したかったんですけど予算の方がちょっと私の方では…」と語りました。

■右近さんの印象について

そして右近さんの印象について眞秀さんは、「明るくて、なんか優しいけど、厳しくて、話し出すと長くなる」と話しました。すると右近さんは、「面白いこと言うのやめて、ほんとその通りですね」と答えました。

また、最近ハマっているものを眞秀さんに聞くと、「最近、ハマっているものは音楽ですね。パパ（ローラン・グナシアさん）がいい曲をいっぱい知ってて、それで僕も好きになって、ラップとか静かな曲とか落ち着く感じの曲がすごい好きで、落ち着いて車で流す時もあるし、ラップでめっちゃ音量上げながら車で流す時もあって」と話し、好きなアーティストを聞くと「Vaundyさん」と答えました。