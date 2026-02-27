２４年パリ五輪バドミントン女子ダブルス“シダマツペア”で銅メダルで、所属の再春館製薬所を３月いっぱいで退社する志田千陽が、送別会ショットを公開した。

志田は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました」と記し、ホールケーキ２つが並んだ送別会の写真をアップ。

「可愛いケーキまで準備してくださりとっても幸せでした 残り少ない時間ですが、みんなとの時間を大切に過ごします」とつづった。

この投稿には、「素敵な送別会ですね 新しい道でも千陽ちゃんらしく輝いてください！」「今日は本当にきれいですね」「美しい」などのコメントが寄せられた。

２０１６年に再春館製薬所バドミントンチームへ入部した志田は、松山奈未（再春館製薬所）との「シダマツ」ペアで五輪銅メダル。２５年８月の世界選手権をもってペアを解消し、９月からを五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）との「シダガシ」ペアを結成。１２月の全日本総合選手権で優勝を飾った。

退社について同社の公式サイトでは「この度の退団は、２０２８年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断です」と説明した。