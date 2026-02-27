近畿地方ではスギ花粉の飛散が本格化しており、南部ではピークを迎えています。27日(金)の日中は気温が上がりやすく、広範囲で「非常に多い」予想です。なお、今夜は広く雨が降るため、お帰りが夜になる方は雨具をお持ちください。

今夜は広く雨 日中は気温上昇でスギ花粉が飛散

27日(金)は東シナ海に低気圧が発生し、夜にかけて四国沖へ進む見込みです。近畿地方は全般に雲に覆われ、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。降り方が強まる可能性は低いですが、お帰りが夜になる方は雨具をお持ちください。





日中の最高気温は15℃から18℃くらいの所が多く、3月下旬から4月上旬並みの所が多い見込みです。奈良市では20℃まで気温が上がり、4月中旬並みの予想です。なお、近畿地方では南部でスギ花粉のピークを迎えており、北部と中部でも飛散が本格化しています。今日は中部と南部で広く「非常に多い」、一部で「極めて多い」予想です。花粉症の方は万全の対策をなさってください。また、症状がない方も、飛散が多くなる日などをきっかけに、新たに症状が出始めることがありますので、念のため対策をしておくと良さそうです。

帰宅後の花粉対策 室内の花粉を減らすために

花粉症の症状を緩和させるには、できるだけ花粉を避けることが大切です。そのためには、室内に入る花粉を減らすよう、以下のことを心がけましょう。



花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると、大量の花粉が室内に流入します。花粉のピーク時に1時間の換気をしたところ、3LDKのマンション一戸で、およそ1000万個もの花粉が屋内に流入したとの実験結果もあります。感染症対策として、換気をする機会も多いかと思いますが、窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすることで、部屋の中に入ってくる花粉の数を、全開にした時と比べておよそ4分の1に減らすことができるという実験結果もあります。窓を開ける幅は少しでも構いませんので、なるべく換気しながら花粉を防ぎましょう。

床やカーテンなどには、花粉が多数付着している可能性があります。濡れた雑巾やモップなどを使って、こまめに拭き掃除をしましょう。カーテンは、定期的に洗濯をするのがおすすめです。

花粉が大量に飛ぶと予想される日には、なるべく洗濯物や布団を外に干すのは避けるか、外に干した場合は、花粉をしっかり払い落してから、取り込みましょう。