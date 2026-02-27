ダウ平均は上下動 ＩＴ・ハイテク株は下落 エヌビディアが下落＝米国株概況
NY株式26日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 49499.20（+17.05 +0.03%）
S＆P500 6908.86（-37.27 -0.54%）
ナスダック 22878.38（-273.70 -1.18%）
CME日経平均先物 58700（大証終比：-150 -0.26%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は前日終値を挟んで上下動した一方、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。市場は前日引け後のエヌビディア＜NVDA＞とセールスフォース＜CRM＞の決算を消化。
エヌビディアがネガティブな反応を示したことが、ＩＴ・ハイテク株の雰囲気を悪化させた。エヌビディアの決算は、ＡＩコンピューティングへの大規模な投資が依然として軌道に乗っていることを示唆していたが、市場は以前ほどの力強い反応を示さなかったことで下げが加速した状況。以前は関心が同社の一点集中してた面もあったが、徐々にその状況も薄れつつある気配も出ており、一部の投資家の高い期待に届かなかったとの指摘も出ていた。
一方、市場にＡＩ脅威論が広まる中、セールスフォースは好決算ではあったものの時間外でネガティブな反応が見られていた。ただ、アナリストからの評価の声もあり、通常取引に入るとプラスに転じた。
ただ、ストラテジストは同社について、「目先の利益ではなく、もっと先の将来性（存続価値）を市場が疑い始めている。今後１ー２年のソフトウエア企業の収益がどうなるかという話ではなく、問題はその将来性（存続価値）をどう評価するかで、市場はいままさにその点で格闘している」と述べていた。
また、本日は金融、エネルギー、不動産など他のセクターが上昇しており、ローテーションの動きも見られていた。
ズーム＜ZM＞が決算を受け下落。ガイダンスで第１四半期、通期とも予想を下回る１株利益の見通しを示した。通期のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しも予想を下回っている。
量子コンピュータのイオンＱ＜IONQ＞が決算を受け大幅高。売上高が予想を上回ったほか、ＥＢＩＴＤＡの赤字も予想ほど膨らまなかった。量子コンピューティングの採用が緩やかに拡大していることを示唆した。
デジタル医療プラットフォームのグッドＲｘ＜GDRX＞が決算を受け大幅安。通期の売上高見通しが予想を下回ったことが嫌気されている模様。
デジタル広告のザ・トレードデスク＜TTD＞が決算を受け大幅安。アマゾン＜AMZN＞との競争やＡＩ脅威論に対する懸念をさらに強めた。
ＡＩアプリ開発のＣ３．ａｉ＜AI＞が決算を受け大幅安。１株損益の赤字が予想以上に膨らんだほか、売上高も予想を下回った。通期の売上高見通しを下方修正したほか、第４四半期の売上高見通しも予想を下回った。
スナック菓子などの加工食品を手掛けるＪＭスマッカー＜SJM＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）として知られるエリオットとの合意の一環として、チョン氏とシンガー氏の２名が新たに取締役に就任すると発表した。
研究用機器やサービスを提供するアジレント・テクノロジー＜A＞が決算を受け下落。売上高は予想範囲内だったものの、１株利益が予想を下回った。
医療機器のインスパイア・メディカル＜INSP＞が大幅高。メディケアが４月にも閉塞性睡眠時無呼吸症候群向けインスパイア製品に関連する特定の償還コードを追加する準備が整っているようだと指摘したことが材料視。
機能性飲料のセルシウス＜CELH＞が決算を受け上昇。昨年のアラニ・ニューおよびロケットスター・エナジーの買収が寄与した。
