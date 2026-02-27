アメリカとイランの高官による核協議がスイスで行われました。イラン側は「良い進展があった」などと述べ、1週間以内に再び協議することを明らかにしました。

【写真を見る】イラン核協議 「良い進展があった」「前向きだった」も隔たり示唆 1週間以内に再協議へ

スイス・ジュネーブでは26日、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、イランの核開発をめぐる協議が行われました。

協議は仲介国のオマーン外相を介した間接形式で行われ、終了後、アラグチ氏は地元メディアに対して「良い進展があった」と述べました。

また、核問題と対イラン制裁の解除について「合意に向けた要素を真剣に掘り下げた」としたうえで、「いくつかの問題については共通の理解が確立した」と強調しました。一方で、「いくつかの点については意見の相違があり、解決策を見出すために交渉した」ともしていて、依然として、双方の主張に隔たりがあることも示唆しました。

アラグチ氏は今後、双方が本国で話し合いを行い、その後、1週間以内に4回目の協議を開催するとしたほか、来月2日にはオーストリアの首都ウィーンで実務者レベルの協議を行うともしています。

アメリカ側はこれまでのところ、協議についてのコメントはしていませんが、アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、アメリカ側の出席者は午前中にイラン側が示した提案内容に「失望した」ということです。ただ、午後に行われた協議の終了後、アメリカ側はこの日の協議について、「前向きだった」と評価したとしています。

アメリカが軍事的な圧力を一段と強めるなか、今後、双方が歩み寄りを見せて合意に至り、緊張緩和につなげることができるか注目されます。