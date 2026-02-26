「キス トリーツ」がフレンチベーカリーに着想を得たアパレルコレクション発売　限定デザートの提供も

「キス（Kith）」のシリアルアイスクリームバー「キス トリーツ（Kith Treats）」が、フレンチベーカリーから着想を得た「Treats Patisserie」コレクションを2月27日に発売する。キス トリーツ東京、キス トリーツ大阪、キスオンラインストア、キスアプリで取り扱う。

同コレクションでは、クラシックなパティスリーデザインをベースにしたアパレルをラインナップ。ヴィンテージカフェを思わせるモチーフや繊細なロゴデザイン、スイーツをイメージしたグラフィックを採用し、街のベーカリーのような温かみのある世界観を表現した5型を用意する。

期間限定メニューとしては、「The Pain Au Chocolat」をキス トリーツ東京およびキス トリーツ大阪で提供。チョコレートクロワッサンとココアフレークをミックスしたバニラアイスクリームに、クロワッサンクランブルとダークチョコレートドリズルをトッピングしたスペシャルメニューで、スワール（1155円）とミルクシェイク（1210円）の2種類で提供する。提供期間は2月27日から3月8日まで。

