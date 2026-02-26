韓国発「トニーワック」が日本初のポップアップを渋谷PARCOで開催 26年春夏コレクションを販売
韓国・ソウル発のコンテンポラリーブランド「トニーワック（TONYWACK）」が、日本初となるポップアップストアを渋谷PARCO3階のWest Popup Zoneに出店する。期間は3月13日から22日まで。
◾️TONYWACK POP-UP STORE AT SHIBUYA PARCO
トニーワックは、2012年設立。1960〜70年代のヨーロッパのユースカルチャーから着想を得て「クリーンなライン」「シャープなシルエット」「洗練されたテーラリング」を軸にコレクションを展開している。
日本初となるポップアップでは、2026年春夏シーズンのメンズ・ウィメンズコレクションをフルラインナップで用意。メンズは、テーラードジャケットやコート、ワークジャケット、レザーアウターといったブランドのシグネチャーアイテムを中心に揃える。ウィメンズは、レザーアウター、デニムジャケットなどのアウターを軸にシルクやウール混素材のトラウザーやスカートなどを加え、軽やかなスタイルを提案する。
◾️TONYWACK POP-UP STORE AT SHIBUYA PARCO
開催期間：2026年3月13日（金）〜3月22日（日）
会場：渋谷PARCO 3階 West Popup Zone
所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1
営業時間：11:00〜21:00