野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が26日、中日との試合に向けて全体練習を行い、WBC出場を辞退した松井裕樹投手と新たにチームに加わった金丸夢斗投手について語りました。

コンディション不良のため出場辞退が発表された松井投手について井端監督は、「向こう(アメリカ)で投げていた報告が来たときに球速も上がって、コンディションもいいところでのケガなので、こちらもすごくショックは大きかったです。まずは、けがを治してもらい、シーズンに早く復帰できるように祈っています」とコメントしました。

代わって選出された中日の金丸夢斗投手については、「急きょなんですけど、非常にいいボールを秋も投げていましたし、早めにチームとボールとすべてにアジャストしてほしい」と話しました。

井端監督は2024年の欧州戦で当時大学生だった金丸投手を侍ジャパンに選出。「可能性があると思って呼んだ」と当時を振り返り、「順調にプロ入りして、キャリアをクリアしていると思います」と金丸投手の成長を語ります。「投げるボールはここ(侍ジャパン)に入ってきてもおかしくないボールを投げているのではないかと思っていますので、まずは、急ピッチでやらないことが先決と思っています。慌てず、なおかつボール等にアジャストしてほしい」と話しました。