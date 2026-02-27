中島健人×長濱ねる初共演『ラブ≠コメディ』7月3日公開 情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンタメ
中島健人が主演し、ヒロインを長濱ねるが務める映画『ラブ≠コメディ』が、7月3日より公開されることが決定。ティザービジュアル、中島と長濱のコメントが到着した。
本作は、単なるラブコメディにとどまらず、熱き情熱をまとった生き方と愛を真正面から描く“胸アツ”お仕事エンターテインメント。
主人公の神崎麗司は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた。そんな中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく…。
監督は、中島と小芝風花がダブル主演したドラマ『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）、『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓。脚本は、「ラジエーションハウス」シリーズやドラマ『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが手掛ける。“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメストーリーが誕生した。
葛藤を抱える神崎麗司を演じるのは、ソロアーティスト・俳優として新たな挑戦を続ける中島健人。長年“王子様”として絶大な支持を集めてきた中島が、本作ではそのパブリックイメージをパワーアップし、迷い、悩み、そして成長する等身大の人物像に挑む。
中島は、オファーを受けた当時を振り返り「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした」とコメント。「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と印象を語っている。
本作については「目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」とアピール。中島だからこそ生まれるリアリティと説得力で、“もがく30歳の俳優”を体現する。
そして、麗司の相手役となる南風美里は、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル。美里を演じるのは、アイドルグループ卒業後に俳優として活動し、知性と誠実さを備えた魅力で幅広い世代から支持を集める長濱ねる。本作では、これまでの清廉なイメージを超えた“等身大の女性”役に挑戦し、飾らない言葉と繊細な表現で、アイドルとしての華やかさとその奥に潜む複雑な感情を丁寧に表現する。
長濱は、自身の役柄について「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」とコメント。そして本作について「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めている。
30歳という節目に葛藤する男を瑞々しく演じる中島と、強く生きる女性の内に秘めた揺らぎを繊細に体現する長濱。映画初共演となる2人が演じる麗司と美里は、決して完璧ではないがゆえに迷い、ぶつかり合いながら成長していく。その姿が、観る者の心に強く響く。
ティザービジュアルは、背中合わせで立つ中島と長濱が、魅惑的にほほえむ姿を収めたもの。中央には「あなたのハートにブッ刺さりたい」というキャッチコピーが添えられている。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島健人（神崎麗司役）
――オファーを受けた時の気持ちをお聞かせください。
俳優と音楽活動を両立している役だと聞いた時、“すごい自分にぴったりだな”と久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでしたし、自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました。
――役作りはどのようにしましたか。
自分とかけ離れているわけではないので、普段の自分を原型としつつ、麗司という人物像を作り上げていく上で脚色をしました。普段の自分だとオフの時間は“60％ぐらい”で過ごしていると思うのですが、この作品の中では、オフの時間でさえ“120％の色濃い自分”を出すことを意識したのが役作りだったかもしれません。重めのこだわりというよりも楽しく、自然体でいながら、だけど少し大げさに表現するという、そのバランスがすごく楽しかったです。
――長濱さんの印象は？
演出やステージの話など、すごく調和をとれるだろうなと思っていました。実際に会ってみたら想像以上で、こんなにも会話が弾むとは思っていなかったです。すごくクレバーな方で、アイドルとしての経験も美里にぴったりな方だと思います。
――作品について教えてください。
働く人、すべての方に観ていただきたい作品です。生きていく上で、隣の芝生が青かったり、何か羨ましく思ってしまう気持ちって、誰しもが持っていると思います。でも、実際そうではなくて、目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています。
■長濱ねる（南風美里役）
――オファーを受けた時の気持ちをお聞かせください。
ラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました。撮影の途中に監督が “スポ根の要素も入れたい” とおっしゃっていましたが、そこにとても共感しました。
――役作りはどのようにしましたか。
美里という役は、自分の中にない要素をたくさん持っている子だと思いました。思ったことをきちんとまっすぐに伝えられたり、ピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました。普段の自分だったらやらないようなことなので、監督と相談しながら純粋で真っ直ぐ一生懸命である姿を見せられるように演じました。
――中島さんの印象は？
初めての本読みの日、初めからもう麗司そのものでとても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました。
――作品について教えてください。
世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品なんじゃないかなと思います。みんなで一生懸命つくっている姿、ものづくりに向き合っている姿を観ていただくだけでも楽しいと思いますし、笑える部分もたくさんあります。現場の楽しい雰囲気も、ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
