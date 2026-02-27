「スタイル抜群」「二度見しちゃう」 阿部なつき、抜群プロポーション全開のニット姿に絶賛の声
“令和の峰不二子”と呼ばれているモデルでインフルエンサー・阿部なつきが、25日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「強い性格に見られがちだけど、そんなことないです」とつづり、タイトな黒ニットとトップス姿を公開。優しい笑顔でカメラを見つめた。ファンからは「スタイル抜群」「二度見しちゃう」などの声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
