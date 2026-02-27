生見愛瑠、美しいドレス姿に絶賛の声「スタイル良すぎる」「エレガント」
モデルでの生見愛瑠が25日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】生見愛瑠、“黒タイツ姿”に絶賛の声「神スタイル」「美脚」
生見は「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶 ありがとうございました！ 3月20日公開ですお楽しみに」と投稿。24日に行われた映画『君が最後に遺した歌』完成披露舞台あいさつのオフショットを公開した。同作は道枝駿佑が主演を務め、生見はヒロインを演じる。
写真では、鮮やかなオレンジのロングドレス姿を披露。背中のデザインやバックスリットからのぞく脚が印象的で、エレガントな雰囲気が際立っている。
ファンからは「オレンジ衣装めっちゃ素敵」「綺麗でかわいすぎる」「スタイル良すぎる」「エレガント」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）
