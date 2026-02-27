ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・午後１１時、金曜・午後１１時半）に出演。五輪開催地のイタリアから帰国後に「りくりゅうフィーバー」を実感した瞬間を明かした。

ＭＣの藤井貴彦アナウンサーから「日本でこれだけフィーバーが起きてるっていうのはお二人、分かっていましたか？」と問いかけれた。三浦がコンビニに行った時にそれを感じたと明かした。「新聞に『りくりゅう』って文字が書いてあって、なんか自分じゃないような変な感じがしました。なんか…不思議な感覚」。木原は「朝食を食べながらテレビをつけたら自分が出てきたので…。不思議な感覚に陥って」と感想を述べた。

また番組では小学生に、りくりゅうへの質問を紹介。信頼関係の築き方について三浦は結成時から木原が９歳年上ということもあり「ずっと敬語で話していた」と振り返った。その後「やっぱりコミュニケーションをとるにあたって、『敬語はいらないよ』と（木原が）言い続けてくれていたので、そこから本当にたくさんの話をするようになって、今のような関係を築くことができています」と関係構築の秘密を語った。