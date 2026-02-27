年末にもう1つの“金メダル”獲得へ

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。2人の愛称「りくりゅう」は日本全体に浸透。早くも“受賞”の期待が高まっている。

失意のショートプログラム（SP）5位から、フリーでは世界歴代最高得点をマークして逆転金メダル。ドラマチックな展開は、日本に感動を呼んだ。

演技や結果とともに、日本に浸透したのが「りくりゅう」という愛称だ。もはやフィギュアファンを超え、日本の誰もが知る5文字に。Xでは「新語・流行語大賞」というもう1つの“金メダル”獲得にも期待が高まっている。

「『りくりゅう』 今年の流行語候補だね」

「今年の流行語大賞にりくりゅう絶対入るだろうなー」

「まだ2月だけど、今年の流行語大賞は決まったな」

「今年の流行語大賞は『りくりゅう』と早くも予想」

「今年の流行語大賞はもう『りくりゅう』でいいよね！！」

「このままいけば今年の流行語大賞は『りくりゅう』が本命！！あくまでも今のところ！！」

「この人気ぶりなら、気が早いけど、今年の流行語大賞は、りくりゅう」！

新語・流行語大賞はその年の後半のワードが選ばれることも多く、2月での受賞はハードルが高い。それでも、2018年には平昌五輪のカーリング女子から「そだねー」が、2006年はトリノ五輪の荒川静香から「イナバウアー」が選出されている。



（THE ANSWER編集部）