◇米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ７―８マーリンズ（２６日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、本拠地でのマーリンズとのオープン戦に「６番・三塁」で先発。第３打席に渡米後最速となる打球速度１０４・９マイル（約１６９キロ）の痛烈な左翼線２点タイムリーを放って代走を出されて交代。３打数１安打２打点１三振で、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流前の最終戦で有終の美を飾った。オープン戦は４試合に出場、１０打席９打数３安打で４打点。打率は３割３分３厘。１本塁打２二塁打２三振１死球で、ＷＢＣ参戦前の“一次オープン戦”を打ち上げた。

◆岡本に聞く

―ＷＢＣまでの最後のオープン戦

「きょうも３打席、ケガなく終われ良かったです。一旦（チームを）離れることになるけど、また頑張りたいなと思います」

―３打席目の二塁打

「追い込まれて、打てないよりは、打てたほうがいいと思うので、ひとまず、良かったと思います」

―ペッパーミルの仕草があったが。

「特に意味はないので。触れないでください（笑）」

―第２打席の後、試合の中で修正した部分は。

「タイミングの取り方だったり、１打席１打席ピッチャーも違いますし、そういう部分で自分の持っている課題をやっています」

―第１打席の１球目（高めボールがストライクの判定）チャレンジを考えたか。

「なんか、やっぱり、ボール違うかなと思っても、癖で、そのまま終わっちゃうんですよね。ボールと思っても（チャレンジが）できない。やる癖がついていないので。慣れていかないといけない」

―オープン戦４試合を通じて得たものは。

「実戦感覚だったり、守備位置だったり、こっちで試合するのは初めてだったので、それを経験できた。離れちゃいますけど、まず、いったん経験できたのがよかった。本当に勉強ですし、全然日本と違う進み方をしているので、そういう部分で４試合で、１試合目より慣れたのかなと思いますけど。シーズンは違うと思うので準備していきたい」

―ＷＢＣでゲレロらチームメートと対戦相手になる可能性も。

「本当にそうなればうれしいですし、僕たちも頑張らないといけない。まだ僕が来てちょっとですけど、チームメートなので、グラウンドで会えるよう頑張りたい」