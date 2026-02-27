チュッパチャプスの定番アソートに、春限定フレーバー「ホワイトピーチ」が加わります！

発売日は2026年3月30日（月）で、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアで順次展開されます。

その日の気分で味を選べる7フレーバー構成なので、通学や通勤のすきま時間にも取り入れやすい1本です。

チュッパチャプス「ザ・ベスト・オブ・フレーバー」

発売日：2026年3月30日（月）容量：1個フレーバー数：7種

販売チャネル：全国のコンビニエンスストア／スーパーマーケット／ドラッグストア。

チュッパチャプスは1958年にスペインで誕生した棒付きキャンディブランドです。

世界160カ国以上で展開され、棒付きキャンディ市場でグローバル販売額No.1の実績を持つロングセラーブランドとなっています。

今回の「ザ・ベスト・オブ・フレーバー」は、定番6種に季節限定1種を重ねることで、いつもの味と新しい味を同時に選べる構成です。

期間限定「ホワイトピーチ」の味わい

期間限定フレーバー：ホワイトピーチ追加後の総フレーバー数：7種

新たに加わるホワイトピーチは、白桃らしいみずみずしさと、とろけるような甘さを前面に出した春向けフレーバーです。

濃厚すぎない甘みの設計なので、食後のリフレッシュにも休憩時間の気分転換にも合わせやすい味のトーンです。

定番中心で選んでいた人でも、季節の1本を混ぜるだけでアソート全体の印象を軽やかに変えられます☆

定番6フレーバーの魅力と選び方

定番フレーバー数：6種

コーラ

炭酸飲料を思わせるキレのある甘さで、すっきり系の後味を選びたい日に相性が良いフレーバーです。

ストロベリー

果実感のある甘みが分かりやすく、キャンディらしい王道の満足感を求めるときに選びやすい1本です。

プリン

ミルキーでコクのある方向性なので、デザート感のある味を少し長く楽しみたいシーンに向いています。

ラムネ

軽快な甘さと清涼感のバランスが取りやすく、口の中をさっぱり切り替えたいタイミングに便利です。

グレープ

華やかな香り立ちが特徴で、短時間でもフレーバーの存在感をしっかり感じたいときに強い味です。

ストロベリークリーム

いちごの風味にクリーミーな甘さを重ねたタイプで、やさしい口当たりのキャンディを選びたい日にフィットします。

ブランド背景と長く愛される理由

発売開始：1958年（スペイン）ロゴ誕生：1969年日本販売開始：1977年展開国数：160カ国以上展開フレーバー累計：150種類以上

チュッパチャプスは特徴的な球形フォルムと持ち手付き設計によって、食べやすさと携帯性を両立してきたブランドです。

1969年にサルバドール・ダリの発想から生まれたロゴは、ポップな世界観を象徴する要素として現在もブランドの核に位置づけられています。

ブランドメッセージ「FOREVER FUN」は、好きなことに没頭する時間を後押しする姿勢を示しており、フレーバー選びそのものを楽しみに変える設計思想にもつながっています。

今回の新作は、定番の安心感に季節の変化を1本だけ足せる構成なので、毎日の気分転換を小さくアップデートしたい人に扱いやすい内容です。

ホワイトピーチの登場で7フレーバーになったことで、甘さの方向性をその日のコンディションに合わせて選ぶ楽しさも広がります。

春限定の白桃フレーバーで7つの選ぶ楽しさがぐっと広がる！

チュッパチャプス「ザ・ベスト・オブ・フレーバー」の紹介でした。

よくある質問

Q. チュッパチャプス ザ・ベスト・オブ・フレーバーの発売日はいつですか？

発売日は2026年3月30日（月）です。

Q. チュッパチャプス ザ・ベスト・オブ・フレーバーの内容量・セット内容は？

容量は1個です。

