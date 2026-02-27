地域と都市を結ぶ実行型経済循環プラットフォーム！KINBAN「ビジネスブリッジ機能と経済循環モデル」

人口10万人以下の中小地方自治体を対象にした情報基盤「KINBAN」が、2026年3月1日に新機能を加えて次のフェーズへ進みました。

今回の進化は、地域情報の見える化だけでなく、都市との事業接続までを視野に入れた実行型モデルへの更新です。

地方創生の議論で不足しがちな「つなぐ仕組み」を、機能として実装した点が注目されています。

KINBAN「ビジネスブリッジ機能」

新機能実装日：2026年3月1日対象自治体規模：人口10万人以下開発主体：アクティブ・ソーシング・ジャパン本社所在地：神奈川県川崎市

アクティブ・ソーシング・ジャパンは、経営コンサルティングと中小自治体の地域再生支援を主軸に事業を展開する企業です。

KINBANは、地域情報を集約・整理・発信する基盤として開発された地方創生プロジェクトです。

今回追加されたビジネスブリッジ機能は、地域と都市の事業・人材・資産・資本を双方向で接続するための付加価値機能となっています。

経済接続が求められる背景

想定課題：後継者不足の進行対象構造：地域と都市の接点不足実装方向：双方向型の経済循環

地域側では少子高齢化の進行と後継者不足が重なり、優れた企業や技術があっても成長機会を取りこぼしやすい状況が続いています。

都市側では投資対象や提携先を探す動きが強まる一方で、地域へ届く実行型の接続機能が不足していることが課題でした。

このギャップを埋めるために、情報発信で終わらない接続機能としてビジネスブリッジが設計されています。

地域資源が見えていても動かせなければ循環は生まれにくく、接続導線の有無が成果を左右する局面です。

4つの支援領域で進む実装

支援領域数：4領域対象方向 地域→全国対象方向◆Я換顴地域連携分野：M&A・承継支援

機能の柱は、事業創出・成長支援、販路・提携開拓支援、投資・商談接続支援、M&A・承継支援の4領域です。

地域企業にとっては販路拡大や業務提携の機会を増やし、都市企業にとっては投資や製造委託の接点を持ちやすくする構成です。

第二創業や収益改善までを支援対象に含めているため、単発マッチングではなく継続的な事業化を狙った設計になっています。

企業承継や資産活用は専門機関との連携を前提にしており、地域課題に対する実務対応力も意識されています。

KINBAN基盤との関係と今後の展開

実装フェーズ：モデル地域から開始今後の連携先：会計事務所・中小企業診断士・経営コンサルタント展開方針：全国展開を視野

KINBAN本体が地域を可視化する情報基盤であるのに対し、ビジネスブリッジは商談・契約・事業化までを見据えた実行層を担います。

まずはモデル地域で成果事例を積み上げ、その後に専門家ネットワークを組み合わせて全国展開へ広げる計画です。

情報基盤と経済接続機能を一体運用することで、地域側に残る資源を都市側の需要へ結び直す流れが作りやすくなります。

地方創生を「発信」から「循環」へ進めるための、運用型インフラとしての挑戦です！

地域経済の課題は、資源不足より接続不足で起きる場面が少なくありません。

KINBANの今回の進化は、その接続不足を機能として補完し、実行と成果の距離を縮める試みとして整理できます。

地域と都市の協業を具体化したい自治体や企業にとって、実務設計の参考になるアップデートです。

【地域と都市を結ぶ実行型経済循環プラットフォーム！

KINBAN「KINBANビジネスブリッジ機能と経済循環モデル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ビジネスブリッジ機能はいつ実装されましたか？

2026年3月1日に実装されています。

Q. KINBANの対象自治体規模はどのくらいですか？

人口10万人以下の中小地方自治体が対象です。

Q. ビジネスブリッジ機能の支援領域は何ですか？

事業創出・成長支援、販路・提携開拓支援、投資・商談接続支援、M&A・承継支援の4領域です。

