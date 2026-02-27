「結果」か「プロセス」か。部下の育成においてリーダーが直面するこの普遍的な問いに、いま変化が起きている。『The Giver 人を動かす方程式』が話題の、元マイクロソフトの澤円氏が、よい褒め方と組織デザインの本質を解き明かす。

“結果しか褒めない”主義のマネージャーは多いが…

仕事の場面では、結果を重視して褒めたらいいのか、プロセスを重視して励ましを与えたらいいのか？ マネージャーやリーダーが必ず悩む普遍的な問いについて考えてみましょう。

僕が経験してきた外資系企業では多くの場合、評価制度は基本的にOKR（Objectives and Key Results）に基づいて設計されています。訳すと、「目標」（なにを達成したいのか）と「主要な成果」（なにを得たのか）となり、これが必要条件です。

要するに、結果を出すことが不可欠であり、どれだけ頑張っていても、周囲とうまく協調できる人であっても、主要な成果が伴わなければ評価されないのがグローバル企業のベースラインです。

これが徹底される理由は、端的にいうと、株主を納得させるために、成果（業績、株価など）が最もわかりやすい指標だからです。株主にとっては結果が出ていることが最重要であり、会社内部で行われているプロセスはさほど重視しない傾向が長年続いてきました。

だから、結果しか褒めないという主義のマネージャーやリーダーも数多くいます。

しかし、そうした傾向はいまや変わりつつあります。それは、Web2.0の世界があまねく広がったこと、「エシカル消費」（環境や社会に配慮した倫理的な消費行動）の考え方が台頭したことで、企業内部でなにが行われているのかという透明性が問われ、生産プロセスが倫理的かどうかが重視される流れが来ているからです。

つまり、結果を出すだけでなく、その生産プロセスにおいて、例えば環境破壊や搾取や社員への過度な負担などがないか、企業へ厳しいまなざしが注がれるようになっており、結果を出すためのプロセスも評価するのが近年のトレンドです。

チームマネジメントにおいても、社員の協働のプロセスが円滑で創造的であることがリーダーの手腕として求められています。組織やチームの風通しをよくするうえでも、プロセスを褒めることは合理的なのです。

優秀な人材を奪い合う世界的なトレンド

そして、もうひとつ忘れてならない観点は、現在すべての企業において最も重要な課題のひとつは「採用」だということです。

これは世界的な流れであり、それこそ、米オープンAIやグーグル、メタといったハイテク企業では、スポーツ界のスター選手並みの契約金で優秀なAIエンジニアなどを採用し、人材の奪い合いは熾烈を極めています。

となると、優秀な人材を引きつけるには、会社の業績はもとより、「自分が心地よく働けるか」「最高のパフォーマンスを出せる環境を提供してもらえるか」というプロセスの部分が、求職者の重要な判断要素になります。その内部の働き方を積極的に公開しなければ、優秀な人材の採用に結びつかなくなってきているのです。

冒頭の問いに戻りましょう。結果を褒めるのか、（結果が悪くても）プロセスを褒めるのか？

これについては、どの程度の時間軸で見るかによります。

例えば、今期は目標未達でも、来期は目標達成を見込めるプロセスを構築できたのであれば、大いに褒めてもいい状態でしょう。

一方、複数期にわたり目標未達なのに、社内の雰囲気はよくてみんな頑張っているからと、プロセスを褒めるのは、正直違うと思います。それでは事業の継続性が見込めないからです。

その極端な例が、2022年にイーロン・マスクによって買収されたツイッター社です。それまでのツイッターは社員の居心地は非常によい会社でしたが、業績不振のみならずセキュリティやコンプライアンスの面でもリスクが高い状態が続いていました。そこで大鉈が振るわれ大量の解雇が決行されたわけですが、営利企業である以上、シビアに結果が問われます。

必要条件である「結果」（Result）を出すことに注力しつつ、時間軸を見極めながら、プロセスも大いに褒めていくことがリーダーに求められているということです。

モチベーションよりも「仕組み」のほうが重要

結果やプロセスを適切な形で褒めることは、社員やチームメンバーのモチベーションを上げるのに大いに寄与します。

ただし、ここで忘れてならないのは、企業や組織がある程度のスケールで成長していくとき、モチベーションよりも「仕組み」のほうが遥かに重要になるという点です。

なぜなら、個々のモチベーションは、仕事への価値観や体調や環境要因などの影響を受けて、常にアップダウンするものだからです。モチベーションはいわば水物。そこに過度に依存する組織は業績が不安定です。

たとえ社員のやる気が低迷する時期であっても、安定した結果を出し続ける仕組みを構築しておくことが重要です。ここでの仕組みとは、「人員の適正配置」や「時間の適正配分」、「適切な投資」などを指します。

そうした仕組みを整えたうえで、モチベーションを高めるアプローチをすれば業績はどんどん上向いていくでしょう。仕組みが整っていないのに社員をひたすら褒めて頑張らせようとしても、それはただの精神論で、正しい人の動かし方ではありません。

大谷翔平を“あやとりの世界選手権”に出していないか？

考えてみてほしいのですが、例えば野球選手の大谷翔平が凄まじい結果を出せるのは、適材適所で配置されてタスクに集中できるからです。ピッチングとバッティングの両方で、自分のポジションからみた精密なセオリーがあるから的確に結果を出せるわけです。でもいきなり大谷が、「あなたすごいんだから、あやとりの世界選手権に出て結果を出してよ」と言われても、無茶な話です。どうやったら結果が出るのかわからない世界で、大谷翔平であることが全く武器にならない領域だからです。

これに類似したような人材配置を社内でしていないか、今一度検証してみてほしいのです。当然ながら、適材適所の仕組みをデザインするのは経営層の仕事です。

仮にあなたが経営者だとして、業績がうまく伸びない状態が続いているのであれば、「まず仕組みを疑え」、です。社員の研修などを行って叱咤激励する前に、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を見直し、個々人の能力とポテンシャルを見極めて、適正な人員配置をし、組織の仕組みの見直しに取りかかることが急務です。

一方、マネージャー層と社内の仕組みを明確に理解し、それらをプレイヤー層と共有し、改善を要する点は適切に経営層にフィードバックする力が問われます。そのうえで、各メンバーをよく観察して褒めたりしながら、モチベーションを上げることに貢献するとよいでしょう。

仕組みが整っている「優良企業」は、株主からの期待がより一層高まります。すると、さらに業績を上げていくためにトップレベルの人材を採用し、最高のパフォーマンスを出せる環境を用意しなければなりません。

一流企業が福利厚生を充実させて、オフィスに仮眠室やシャワー室、ジムやボルダリング施設、ゲームコーナーから料理用キッチンまで設けたり、ハイレベルな食事を無料で提供したりするのも、結果が出やすい環境への投資なのです。

「仕組み」（人員の適正配置など）という土台の上に、「働きやすい環境」や「褒め合う文化」を載せてこそ、現場のパフォーマンスは飛躍します。

（澤 円／ライフスタイル出版）