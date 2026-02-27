愛知県の介護現場で働く外国人職員と受け入れ側の双方に向けた無料オンライン研修が、2026年3月に実施されます。

研修は受け入れ体制づくりと技能向上の2コースで構成され、現場で起きやすいコミュニケーション課題と育成課題を同時に扱う内容です。

人材不足が続く介護業界で、定着と戦力化を進めるための実務支援として活用しやすい事業です。

三幸福祉カレッジ「愛知県補助事業 外国人介護職員研修」

開催月：2026年3月開催形式：オンライン開催日：3月16日、3月19日、3月24日、3月26日受講料：無料

日本教育クリエイトは、医療・福祉・保育・IT分野で人材サービスと生涯学習を展開する教育・人材支援企業です。

同社が運営する三幸福祉カレッジは、介護を含む福祉分野の研修と人材育成を担う学習ブランドです。

今回の研修は愛知県補助事業として、外国人介護人材の円滑な就労と定着、さらに受け入れ施設側の体制整備を目的に実施中。

受け入れ側職員向け研修の実施内容

開催日：2026年3月19日、3月26日時間：14:30〜17:00日数：全2日間

受け入れ側研修では、外国人職員とのコミュニケーション実践や報連相の教え方など、現場で即使える指導ポイントを学べます。

間違いや困った行動への伝え方、トラブルの未然防止、感情対応までを体系的に扱うため、OJT担当者の育成にもつながる内容です。

「辞めない職場づくり」をテーマにした構成なので、採用後の定着率を上げたい施設にとって実務的なヒントが得やすい研修です。

外国人介護職員向け技能向上研修の構成

開催日：2026年3月16日、3月24日時間：13:00〜17:00日数：全2日間

技能向上研修は、介護の基本、人間関係とコミュニケーション、発達と老化の理解、生活支援技術を2日間で学ぶ設計です。

愛知県で働く、または働く予定の特定技能・技能実習生を対象にしているため、実務前後のフォローアップにも使いやすくなっています。

基礎の復習と現場での応用をつなげる内容で、業務に必要な理解を段階的に整理できるプログラムです。

現場定着を進めるための活用ポイント

対象地域：愛知県研修区分：受け入れ側向け／外国人職員向け受講料：無料

受け入れ側と外国人職員の両方が同時期に学べるため、現場内で共通言語を作りやすい点がこの事業の強みです。

言語や文化の違いによる行き違いを減らし、教育担当の負担軽減と職員定着を両立したい施設に向いた運用モデルです。

無料オンライン形式で参加しやすく、年度替わりの体制強化を進めたい事業所に取り入れやすい研修になっています！

介護人材の確保が難しい時代ほど、採用後の育成と定着をどう設計するかが運営の分かれ目になります。

今回の研修は現場でのコミュニケーションと技術習得を同時に補強できるため、実務改善の起点として活用しやすい内容です。

愛知県内で外国人介護人材の受け入れを進める施設にとって、3月の実践的な学びの機会として注目したいプログラムです☆

【受入れと技能向上を無料で学ぶ春の実践講座！

三幸福祉カレッジ「愛知県補助事業 外国人受け入れ・技能向上研修」】の紹介でした。

