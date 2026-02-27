ノンフライカップ麺の人気ブランド「凄麺」から、塩と醤油の王道2品がそろって登場します。

2026年3月16日に全国のスーパーマーケットやドラッグストアで発売されるのは、「淡麗の逸品 しおそば」と「王道の逸品 中華そば」です。

どちらも熱湯4分で仕上がる設計なので、平日のランチや帰宅後の短時間ごはんにも合わせやすい新作です。

ニュータッチ「凄麺 淡麗の逸品 しおそば／凄麺 王道の逸品 中華そば」

発売日：2026年3月16日希望小売価格：各300円（税込）内容量：しおそば113g／中華そば116g調理時間：熱湯4分販売場所：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等

ヤマダイは、ノンフライ麺ブランド「凄麺」に加え、公式通販で「手緒里めん」シリーズも展開する麺づくりのメーカーです。

今回の2品は、同ブランドの「麺・スープ・具材 全てを極める」という逸品シリーズの設計思想に沿って開発されています。

白背景に並ぶパッケージでも、青系の塩と赤黒系の醤油で味の方向性がひと目で伝わるデザインになっています。

凄麺 淡麗の逸品 しおそば

カロリー：332kcal内容量：113g（めん60g）具材：ねぎ、唐辛子スープ構成：名古屋コーチンエキス使用

しおそばは鶏のコクを軸にしながら、後味をすっきりまとめた淡麗タイプです。

別添の調味油には直火で香りを引き出した香辛野菜の風味が加わり、湯気の立ち上がりから食欲を刺激します。

ツルツル・もちもちの中細ノンフライ麺と短冊ねぎの組み合わせで、軽やかさと満足感を両立した一杯です。

凄麺 王道の逸品 中華そば

カロリー：303kcal内容量：116g（めん60g）具材：チャーシュー、メンマ、ねぎスープ構成：ポークとチキン、3種の醤油を使用

中華そばは鶏ガラの旨みにポークの厚みを重ね、醤油の香りを立体的に感じる設計です。

別添の特製スパイスを加えると、シンプルな醤油スープに輪郭が出て、専門店のようなキレが生まれます。

レトルト具材のチャーシューとメンマが入ることで、カップ麺でも「具を食べる満足感」をしっかり確保しています。

公式通販限定「凄麺 逸品アソート」

発売日：2026年2月26日販売価格：1,801円（税込）内容：逸品シリーズ全6種（各1食）おまけ：非売品2種（特製フタ押さえ、トッピングセット3種）

新商品の発売記念として、公式通販では6種をまとめた数量限定アソートが先行販売中です。

今回登場する2品に加え、ねぎみそや酸辣湯麺、鴨だしそば、純豆腐チゲうどんまで試せる構成なので、シリーズ比較にも向いています。

普段は単品買いが中心の人でも、味の振れ幅を一度に体験しやすいセットです☆

塩の透明感と醤油の厚みを同時にアップデートした今回の2品は、定番系カップ麺の完成度を改めて感じるラインナップです。

ノンフライ麺らしい軽い食後感も残るため、夜食から在宅ランチまで使いどころを選びません。

「お店系の味を手早く食べたい日」に取り入れやすい新作として、発売日にチェックしておきたい2杯です。

【塩と醤油の2大定番をお店級の一杯で楽しむ！

ニュータッチ「凄麺淡麗の逸品しおそば／凄麺王道の逸品中華そば」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」と「凄麺 王道の逸品 中華そば」の発売日はいつですか？

どちらも2026年3月16日に全国で発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

希望小売価格は2商品とも300円（税込）です。

Q. 調理時間はどのくらいですか？

2商品とも熱湯4分で仕上がります。

Q. 発売前に試せるセットはありますか？

公式通販では、2026年2月26日から数量限定の「凄麺 逸品アソート」が先行販売されています。

