きょう2026年2月27日、『ポケットモンスター』が30周年を迎えました。日本だけでなく、世界中の人々を夢中にさせてきたポケモン。その歴史を振り返ります。

■始まりは1996年 当時のポケモンは151種類

ポケモンの歴史がスタートしたのは、1996年2月27日。シリーズの原点となる『ポケットモンスター 赤・緑』が、ゲームボーイ対応ソフトとして発売されました。プレーヤーは、カントー地方のマサラタウンに暮らす主人公となり、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスターと冒険の旅に出ます。

最初は、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの中からパートナーとなる1匹のポケモンを選びます。

登場するポケモンは151種類でしたが、『赤』と『緑』で出現率や種類が異なったため、『ポケモン図鑑』を完成させるには友達などと通信ケーブルを使って、お互いが持っているポケモンを交換する必要がありました。

■同じ年に“ポケカ”も登場 累計製造750億枚以上

また、『赤・緑』と同じ1996年には、『ポケモンカードゲーム』も発売されました。

2025年3月末現在で、累計製造枚数は750億枚以上、16の言語で展開され、90以上の国と地域で販売されるなど、世界中で人気のコンテンツとなっています。（株式会社ポケモン コーポレートサイトより・販売言語数と地域数は実績）

■Wi-Fi通信で広がるポケモンの世界

そして、2006年にはシリーズ初のニンテンドーDS対応ソフト『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』が発売されました。通信対戦やポケモン交換は、すべてワイヤレスとなり通信ケーブルが不要に。インターネットを通して世界中のトレーナーと、ポケモン交換やバトルが楽しめるようになりました。

冒険の舞台は『シンオウ地方』。現実と同じ時間が流れていて、曜日があることも特徴の一つ。時間帯や曜日によって出現するポケモンが変化しました。冒険する舞台が変わるごとに種類が増えていき、ポケモンの世界はどんどん広がっていきました。

また、2004年から行われていた『ポケモンカードゲーム』の世界大会に、2009年からはゲーム部門などが加わり、複数部門で初の公式大会となる『ポケモンワールドチャンピオンシップス2009』が開催されました。ゲームやカードで遊ぶだけでなく、競技としても発展していきました。

■社会現象になった“ポケGO”

さらに、ポケモンが20周年を迎えた2016年にはスマートフォン向けアプリ『Pokémon GO』の配信が開始されました。

位置情報を使い、現実世界そのものを舞台に様々なポケモンを捕まえるゲームで、スマホを片手に街中でポケモンを探す人たちが続出し、社会現象となりました。『Pokémon GO』を手がけたNiantic発表の情報によると、全世界ダウンロード数は、10億回を突破しているということです。

■『スカーレット・バイオレット』で記録更新

そして、2022年には『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』が発売。ポケモンの種類が1000を突破し、1008種類にまで増えました。『スカーレット・バイオレット』は、2024年11月18日時点で国内販売本数830万本を突破（任天堂株式会社調べ）。それまで国内において、ポケモンシリーズで最も販売本数が多かった『赤・緑』の記録を更新しました。

数々のヒットを記録したポケモンのゲーム。2025年3月末現在、ポケモン関連のゲームソフトの累計出荷本数は、4億8900万本以上となっています。（株式会社ポケモン コーポレートサイトより）

また、2024年10月にはスマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』通称『ポケポケ』の配信がスタート。世界中で人気のポケモンカードを、手軽にコレクションできたり、対戦できたりすることが話題となりました。

そして、2026年2月5日には世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、東京・稲城市のよみうりランド内にオープン。施設内では、600匹を超えるポケモンたちと出会うことができ、謎に包まれた生態を観察することもできます。

日本にとどまらず、世界中で愛され続けているポケモン。これからもどんな歴史を刻み、どんな記録を打ち立てるのか注目です。

（C）1995,1999 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc.（C）2026 Pokémon.（C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.（C）Niantic（C）Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK（C）Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK（C）2021 Tencent