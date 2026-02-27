NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が2月16日放送の第96話より、「熊本編」に突入。そろそろ物語もクライマックスを迎える中、期待の新キャストとして俳優・蓮佛美沙子が登場する。蓮佛が演じるのは、ヘブン（トミー・バストウ）の同僚の英語教師ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）の妻・ラン。同じ西洋人の妻として、ヒロインのトキ（郄石あかり）と仲を深めていく役どころだ。

【画像】「怖すぎる」「目の焦点が合ってない」演技が話題に…“死刑囚と獄中結婚した女”を演じた蓮佛美沙子



蓮佛美沙子 ©時事通信社

「20年に1人の逸材」と言われた鮮烈なデビュー

蓮佛といえば、2025年1月から3月に放送されたNHK夜ドラ『バニラな毎日』で洋菓子づくりに人生を懸ける頑固なパティシエを好演。年末に話題となった同じく夜ドラ『ひらやすみ』では、主人公の親友の妻役で脇を固め、さらには『ばけばけ』出演と、ここのところNHK作品への起用が続いている。今年は蓮佛にとってデビュー20周年という記念すべきアニバーサリー・イヤーでもあり、改めて世間の関心が彼女に集まっているように見受けられる。

蓮佛は『ばけばけ』の主な舞台である島根県のお隣、鳥取県出身。竹内結子主演のドラマ『ランチの女王』（フジテレビ系）を観て役者を志し、中学3年生の時に受けたオーディションでグランプリに選ばれた。堀越高等学校に通いながら芸能活動をスタートさせ、2006年に映画『犬神家の一族』（市川崑監督）でデビュー。翌年には映画『バッテリー』（滝田洋二郎監督）のヒロインに選ばれ、故・大林宣彦監督の『転校生 さよならあなた』で映画初主演を飾るなど、華々しいキャリアスタートを切っている。

“ガサツな男子”と入れ替わった女子中学生を名演

『転校生 さよならあなた』は、1982年に公開された『転校生』を大林監督が自らリメイクしたもの。いわゆる“男女入れ替わりモノ”の元祖で、なんといっても同級生の男子と体が入れ替わるヒロイン役の蓮佛の演技には目を見張るものがある。

最初はピュアな女子中学生を瑞々しく演じたかと思いきや、ガサツな男子中学生に大変貌。入れ替わる前と後では表情から仕草まで何もかもが違い、新人ながら強固に物語の設定を支えていた。その実力に、大林監督が「20年に1人の逸材」と太鼓判を押したのは有名な話だ。

蓮佛にとっても同作への出演は転機となったようで、インタビューにて「初めて心の底から『お芝居が楽しい、この仕事をずっと続けていきたい』と強く感じた作品です」（※1）と語っている。

2010年には大ヒット少女漫画原作の映画『君に届け』（熊澤尚人監督）に多部未華子演じるヒロイン・爽子の友人の一人、千鶴役で出演。こうした実写化作品は賛否が分かれやすいが、同作はキャスト陣の実力によって原作ファンからも好意的に受け入れられていた印象だ。特に大袈裟になりすぎないコミカルな芝居で、男勝りで溌剌とした千鶴のキャラクターを体現しており、「再現度が高すぎる」と話題になった。

2023年1月期に放送されたトリンドル玲奈とのW主演作『今夜すきやきだよ』（テレビ東京系）も蓮佛の代表作の一つに数えられる。トリンドル演じるともこがアロマンティック（他者に恋愛感情を抱かない）で落ち着いた性格なのに対し、蓮佛演じるあいこは恋愛体質で感情表現が豊か。会社では隙のないバリキャリとして振る舞いながらも、プライベートでは恋人のことで一喜一憂するあいこを蓮佛がエネルギッシュかつチャーミングに演じており、微笑ましく見守ったものだ。

「死刑囚の妻」役で見せた“純粋さと狂気”

それだけに、翌年放送のドラマ『坂の上の赤い屋根』（WOWOW）での純粋さと狂気が入り混じった演技には驚かされた。蓮佛が演じたのは死刑囚に心酔し、獄中結婚を果たす法廷画家の礼子。家庭内で不遇を強いられ、仕事も鳴かず飛ばずの礼子は死刑囚の妻であることで自分を特別な人間だと思い込もうとする。喉から振り絞るような声、一点に定まらない視線、常に緊張しているように吊り上がった肩など、蓮佛は台詞以上にその一挙一動で礼子の陰鬱さや自信のなさをありありと表現していた。死刑囚である夫への気持ちも最初はピュアなのだが、さまざまな要因が重なり、後半に進むに連れてどんどん狂気のボルテージが上がっていく演技も圧巻だ。

演技の引き出しの多さは間違いなく蓮佛の武器であり、どんな役柄もハマり役と言わしめる実力がある。そんな蓮佛は役づくりについて、「どの役でも、その役の人生を一回、脳内一人芝居するんです。どんな子供時代や思春期を過ごしてきたのか、自分なりに考えながら」（※2）と語っている。

別のインタビューでは「私はどの役に対しても、とことん掘り下げてから現場に入るタイプなんです。そして現場で全部忘れる」（※3）とも。つまり、自分の中で役の人生録を作り上げ、インプットしつつも、撮影現場ではそれに固執することなく柔軟に演じるということ。素人が想像する限りでも、かなり高度な技をやってのけている。だからこそ、蓮佛の役には圧倒的なリアリティがあり、そこに演出や対峙する役者の演技が加わった時に見事な化学反応が生まれるのだろう。

『ばけばけ』『バニラな毎日』NHK作品に引っ張りだこのワケ

『バニラな毎日』も蓮佛の徹底した役づくりと柔軟性が遺憾なく発揮された作品だ。蓮佛はパティシエの白井葵を演じるにあたり、撮影の1カ月半前から製菓稽古に励み、お菓子を作るシーンはすべて自らの手で挑んだ。その猛特訓の成果である無駄のない動きや精巧な手つきにはプロとしての説得力はもちろんのこと、白井の完璧主義で実直な人柄が表れていたように思う。

そこからお菓子教室を通してさまざまな人と関わる中で、自分を固く縛っていた鎖のようなものが解け、どんどん雰囲気が和らいでいく様が印象的だった。同作は『ばけばけ』と同じくNHK大阪放送局制作であり、『バニラな毎日』での好演が今回の出演に繋がった部分は大いにあるだろう。

蓮佛は『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』（NHK出版）で、自身が演じるランについて「ランは明るくて、英語も話せる聡明な人です。でも夫のロバートがいつか自分を置いて母国に帰ってしまうことを覚悟しつつも、心の奥底では怯えてる」と明かしている。その役の理解をどのように芝居に落とし込むのかはもちろん、今回初共演となる郄石あかりとのかけ合いにも期待したい。

ちなみに、蓮佛は映画『ハナミズキ』（土井裕泰監督）や『全開ガール』（フジテレビ系）で共演した新垣結衣とプライベートで仲が良いことでも知られる。蓮佛がNHKの生活情報番組『あさイチ』に出演した際には、新垣がVTR出演し、「私が蓮ちゃんと仲良くなりたいと思った」「年下ですけどキャピキャピしてなくて、声を掛けたくなる感じだったんですよね」と自らアプローチした時のことを語っていた。透明感溢れる雰囲気や、意志の強さを感じさせる凛とした佇まいがどこか共通する2人。いつか蓮佛と新垣の友情ドラマやバディものも見てみたいと思うのは筆者だけだろうか。

（苫 とり子）